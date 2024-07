Fitness centrum s moderním a individuálním přístupem. Toho se snaží držet majitelé fitness centra Individual.Fitness, které v Ostravě funguje na dvou místech. Novější pobočka se otevřela loni v budově Organica vedle obchodního centra Forum Nová Karolina. Moderní fitness centrum láká především na zážitkové lekce a pozitivní přístup ke cvičení. „Chceme, aby si to tady lidé užívali a vnímali lekce i cvičení jako zážitek,“ řekla spolumajitelka Individual.Fitness Jana Pohlová, která pobočky otevřela společně s manželem Janem Pohlem.

Začalo to malým studiem s pár pomůckami a žebřinami. Nyní manželé Pohlovi provozují v Ostravě dvě úspěšná fitness centra. První z nich otevřeli v budově IQ Towers v ulici 28. října. „Celý život jsem cvičila a věnovala se skokům na trampolíně. Vrcholově jsem tedy sportovala celý život a následně jsem fungovala v malém studiu, kde jsem trénovala své klienty. Pak jsem přišla s tím, že bych si chtěla otevřít studio se cvičením. Našli jsme velké prostory, ve kterých ale mělo vzniknout klasické fitness centrum. Tak jsme si řekli proč ne,“ popsala začátky s podnikáním ve fitness Jana Pohlová.

Trénink na míru

Koncem loňského roku se portfolio fitness center manželů Pohlových rozrostlo i o další pobočku v budově Organica. Nejnovější fitness centrum je vybaveno moderními stroji na cvičení, které nabízí například kardio zónu s běžeckými pásy až po posilovací stroje a zónu pro funkční trénink. Členové zde mohou posilovat sami či s trenérem, který danému zákazníkovi vytvoří trénink na míru.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Fitness centrum Individual.Fitness v budově Organica, 20. června 2024, Ostrava.

„Zakládáme si na individuálním přístupu k zákazníkovi. Vše začíná vstupním tréninkem, kde klient projde úvodní diagnostikou a seznámí se se stroji. Fitko cílíme především na začátečníky a lidi, kteří nechodí běžně do fitness centra nebo chtěli by, ale mají ostych,“ popisuje Pohlová. V rámci úvodního tréninku, který je pro klienty zdarma, každý projde měřením tělesných hodnot na přístroji InBody, zhodnocením jídelníčku a běžného pohybu s trenérem, se kterým si představí i funkce jednotlivých strojů a možností fitness centra. „Společně si klient s trenérem nastaví cíle a případně se domluví i na návštěvě fyzioterapie, kterou tady rovněž poskytujeme,“ informuje spolumajitelka s tím, že cena lekcí s trenérem vychází návštěvníky po zkušební lekci na 800 korun na hodinu.

Wellness zóna se saunou

Každý člen Individual.fitness získá i speciální čipový náramek, díky kterému si u jednotlivých cvičebních strojů může na displeji načíst svůj naplánovaný trénink nebo zkontrolovat, zda cvičí správně. Na běžeckém pásu nebo schodovém trenažéru si mohou návštěvníci pustit i oblíbený seriál na streamovací platformě nebo využít další možnosti interaktivního displeje.

Kromě zóny se stroji je ve fitness centru k dispozici i velký sál na skupinové lekce a menší sál pro zážitkové lekce s fitness koly. „Klienti na speciální zážitkové lekci jezdí na kolech v prostoru osvětleným světýlky s hudebním doprovodem. Pomocí čipu, který má každý na ruce, si daný člověk kontroluje, jak je na tom. Každých 15 minut se vyhlašuje nejlepší jezdec. Lidé jsou soutěživí a během celé lekce panuje skvělá atmosféra a každý spálí hodně kalorií. Klienti tak nemusí do baru, ale stačí jim zajít si tady na zážitkovou lekci,“ vysvětluje s úsměvem Pohlová. Podobné lekce jsou hitem i na sociálních sítích, kde kolují videa z těchto zážitkových lekcí na kolech například v New Yorku nebo v Londýně.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Fitness centrum Individual.Fitness v budově Organica, 20. června 2024, Ostrava.

Součástí fitness centra je například i kosmetický koutek s vizážistkou nebo hlídací koutek, čímž chtějí majitelé ulehčit návštěvu fitness centra i maminkám nebo tatínkům, kteří dorazí se svou ratolestí. „Chceme vše přizpůsobit našim členům a členkám fitness centra, proto tady máme k dispozici i dětský koutek s možností hlídání, které mají naši klienti k dispozici. Jsme opravdu baby friendly a každý si před svou návštěvou může předem domluvit i chůvu pro své dítě,“ popisuje spolumajitelka Individual.Fitness. Hlídání pro děti je součástí skupinových lekcí zdarma. Pro ty, kteří by služby chůvy v dětském koutku chtěli využít v rámci individuálního tréninku, vyjde na 150 korun na hodinu.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Fitness centrum Individual.Fitness v budově Organica, 20. června 2024, Ostrava.

Kromě možností individuálních tréninků s trenérem nebo skupinových lekcí, které probíhají celý týden, si zde mohou návštěvníci po svém výkonu i odpočinout. Součástí šaten je sauna, kde mohou klienti fitness centra zregenerovat svaly a ochladit se v ledové sprše.

Třetí pobočka už v září

V září vznikne v OC Géčko v Ostravě-Porubě i další pobočka Individual.Fitness, která nabídne další novinky. „Bude odlišná od stávajících poboček. Kromě nejmodernějších strojů, které jsou v současné době na trhu, zde budou k dispozici i Pilates reformery, což jsou stroje na cvičení s vlastní váhou a často se nás na tento typ cvičení zákazníci ptali. V Ostravě reformery schází, tak by mohlo jít o žádanou věc,“ dodala spolumajitelka Individual.fitness, která v současné chvíli připravuje podzimní otevření třetí pobočky. Do něj si může prvních 50 zájemců zakoupit členství v předprodeji za zvýhodněnou cenu 1590 korun a získat zároveň vstup do všech poboček.