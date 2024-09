Projekt moderní haly míčových sportů, která má nahradit dosluhující Tatran u Místecké, jenž navíc kvůli chystané modernizaci přivaděče půjde k zemi, v Ostravě žije už řadu let. Jinak se u něj ale v podstatě všechno změnilo.

Zejména časový horizont. Původně měla být hala v těchto měsících dokončena, donedávna však ještě ani neměla stavební povolení. To se konečně změnilo a v srpnu zmizela hlavní „brzda“. Informaci Deníku potvrdil primátor Ostravy Jan Dohnal.

Hala pro tři a půl tisíce lidí má stát v ulici U Stadionu za OC Futurum a původně se počítalo, s tím, že půjde o projekt, na kterém bude participovat soukromý i veřejný sektor. To se ale ukázalo jako nereálné, proto – nehledě na probíhající stavební řízení – se musel projekt upravit.

„Jako PPP projekt byla hala naprosto nereálná z pohledu financování stavby i provozu,“ okomentoval Dohnal původní záměr, kdy společnost ČSAD Ostrava měla poskytnout pozemky a zaplatit projekt, dotací ve výši 250 milionů korun měla přispět Národní sportovní agentura (NSA), 80 miliony kraj a zbytek do odhadovaných 600 milionů korun by zaplatila Ostrava. Hala měla být „společná“.

Z papíru do reality by to ale nikdy nešlo překlopit. „Jednak narostla cena stavby v čase, takže podílné částky nekorespondují s dohodami, a hlavně nikdy nebyla reálná varianta, že by stát podpořil projekt, který není čistě v majetku města,“ vysvětlit příčinu změn primátor Ostravy.

Prodražení asi o třetinu

V horizontu dvou tří měsíců by se tak mělo rozhodnout o jedné z variant dalšího postupu. Jednodušší, ale nákladnější možností je, že Ostrava pozemky od ČSAD Ostrava odkoupí a za podpory NSA a kraje na nich halu na vydané stavební povolení postaví. Pravděpodobnější je však podle primátora směnění předmětných pozemků za jiné v majetku města. „Zrovna dokončujeme aktuální odhad ceny pozemků, abychom mohli majetkovou otázku dořešit, začít soutěžit zhotovitele a následně stavět,“ dodal první muž Ostravy.

Do konce roku by Ostrava chtěla znát zhotovitele a na začátku následující stavební sezony kopnout do země. Z 600 milionů korun se však očekávaná cena za stavbu haly vyhoupla na asi 800 milionů, u NSA se proto město bude ucházet o dotaci ve výši 300 milionů korun, kraj dohodu z memoranda dodrží. Zbylých asi 420 milionů pro Ostravu nemá být problém. „Už letos jsme v rozpočtu počítali se 100 až 150 miliony, které převedeme na příští rok a doplníme. Stavba není tak drahá, abychom ji nezvládli z vlastního rozpočtu,“ ujistil primátor.

Dřív než začne stavba prodloužené Místecké

Stavba má trvat 18 až 20 měsíců, Ostrava si chce pohlídat, že hala bude hotová do roku 2027, kdy se začne stavět prodloužená Místecká a hala Tatran půjde k zemi. Zachová se tak sportovní zázemí pro ostravský basketbal, volejbal a házenou. Vejde se do ní podle primátora čtyři až 4,5 tisíce diváků (původní plán byl asi 3,5 tisíce) a obsahovat bude i několik tréninkových hal.

„Díky velmi vhodnému designu odpovídajícímu 21. století by měla hala velmi slušně reprezentovat Ostravu, navíc se líbí i národním federacím míčových sportů, máme tedy ambice pořádat mezinárodní akce,“ předeslal už dříve majitel basketbalového klubu NH Ostrava Tomáš Vrátný.

Při stavbě bude do sportovní haly zakomponován stávající objekt. „Stávající prostor haly je problémový z hlediska výšky, přistoupili jsme proto k tomu, že odstraníme střechu haly, vložíme do ni novou, čímž vlastně vznikne hala v hale. Fasádu objektu máme díky stávající budově, kterou vyčistíme,“ popsal projekt architekt David Průša z ateliéru Platforma Architekti, který se v Ostravě už zasloužil například o novou podobu Kulturního domu Poklad v Porubě.