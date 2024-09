Dle uzavřeného memoranda mají signatáři postupovat ve vzájemné součinnosti následovně. Moravskoslezský kraj má učinit kroky k nabytí dotčených nemovitých věcí, potřebných pro vybudování Národního hasičského muzea z vlastnictví jednotlivých vlastníků do vlastnictví kraje, načež přistoupí k převodu uvedených nemovitostí do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Střední odbornou školu požární ochrany a Vyšší odbornou školu požární ochrany Frýdek-Místek.

„Jde o projekt, který považujeme za důležitý a přínosný. Hasičský záchranný sbor ČR stojí na dlouhé tradici a historii hasičů, která je velmi inspirativní a neměla by zapadnout. Uděláme proto, co bude v našich silách, aby se hasičské muzeum v Ostravě povedlo zrealizovat,“ řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, genpor. Vladimír Vlček.

To bude ve správě státu a vzniknout má právě v Ostravě. Zastupitelé města Ostravy již na svém červnovém zasedání schválili uzavření memoranda o spolupráci při jeho vybudování. Na svém zářijovém zasedání pak ostravští zastupitelé schválili dotaci jednoho milionu korun na náklady spojené se studií proveditelnosti projektu, záměrem je revitalizace části národní kulturní památky v areálu Dolní oblasti Vítkovice.

Moravskoslezský kraj má též zajistit zpracování studie proveditelnosti výstavby muzea a bezúplatně ji předá Generálnímu ředitelství HZS ČR. To pak zahájí projektovou přípravu revitalizace objektu a potřebné infrastruktury zázemí pro Národní hasičské muzeum. V součinnosti s partnery Generální ředitelství HZS ČR navrhne možnost dalšího využití objektu Národního hasičského muzea pro širokou veřejnost a v součinnosti s městem Ostravou bude spolupracovat na umístění vybraných exponátů ze sbírek Expozice požární ochrany ve Zbirohu a z Hasičského muzea města Ostravy do Národního hasičského muzea. Generální ředitelství také ustaví řídící skupinu pro realizaci projektu, do které signatáři nominují své zástupce.

Společnosti CYLINDERS HOLDING, VÍTKOVICE a Dolní oblast Vítkovice deklarovaly svůj zájem převést vlastnické právo k dotčeným nemovitým věcem, stejně tak město Ostrava. Přiblížení historie požární ochrany má v Ostravě svou dvacetiletou tradici. V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce a dostavba Hasičského muzea v Ostravě-Přívoze. Expozice hasičského muzea obsáhla sedm částí. Návštěvníky seznámí např. s technickým vybavení, spoluprací integrovaného záchranného systému i ukázkami záchranných prací. O šest let později, v roce 2010 byla otevřena Expozice požární ochrany ve Zbirohu, která rovněž nabízí informace k činnosti profesionálních a dobrovolných hasičů v jednotlivých historických obdobích.