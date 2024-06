Hoření heřmanické haldy má zabezpečit sarkofág. Novináře o tom na tiskové konferenci během čtvrtečního dopoledne informoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, ministr financí Zbyněk Stanjura a ředitel státního podniku Diamo Ludvík Kašpar. Sarkofág, jehož zhotovení bude trvat zhruba deset let, by měl státní kasu vyjít minimálně na 2,3 až 3 miliardy korun.

Tisková konference k sanaci heřmanické haldy, 20. června 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Pro posouzení technických variant možného řešení sanace haldy vznikla pracovní skupina. Z pěti možností vzešla jako nejvhodnější varianta zatěsnění termicky aktivní části haldy a její následné oddělení od studené části pomocí oddělovacích stěn.

„Hlavním cílem této metody je co největší utěsnění hořícího obalu a zamezení přístupu vzduchu. To umožní použití materiálů, jako je jílovitá zemina nebo stabilizátory z elektráren českého popílku. Tento přístup chrání životní prostředí a zdraví obyvatel, ale nabízí i možnosti pro využití tepla z haldy k vytápění okolních objektů. Díky tomu bude jejich průběh opravdu pečlivý a ohleduplný vůči svému okolí. Práce bude mít na starosti státní podnik Diamo, který již má s touto metodou zkušenosti,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Finanční prostředky na tento dlouhodobý proces by měly podle odhadů vyjít na 2,3 až 3 miliardy korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura ale nevylučuje, že by se částka za sanaci mohla vyšplhat i nad 3 miliardy. „Klíčová informace je, že jsme nevybírali řešení podle finančních nároků. Nebylo to tak, že experti řekli: ‚Máme dvě, tři, čtyři, pět metod a stojí tolik a tolik peněz’, a my pak vybrali tu nejlevnější. Vybrala se ta nejvhodnější varianta a k tomu budeme doporučovat vládě, aby uvolnila odpovídající peníze v příštích deseti letech,“ informoval ministr financí Zbyněk Stanjura.

Státní podnik Diamo provozuje termicky aktivní odval Heřmanice od roku 2002. Haldu tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Sanační práce se na haldě pozastavily na konci roku 2023, a to kvůli sporu se zhotovitelem prací a změně majetkových poměrů v lokalitě. Na základě aktualizované studie sanace došlo ke zjištění, že nejinvazivnější metodou bude právě vytvoření sarkofágu, který na odvalu vytvoří nepropustnou krustu. Ta má následně zabránit přístupu kyslíku. Halda se poté může nechat i zazelenit, jako tomu bylo u sanace hořícího odvalu dolu Schoeller v Libušíně na Kladensku, kde se tato metoda využila.

Zvolený způsob sanace zahrnuje vytvoření ochranného sarkofágu a stavbu dvou nových oddělovacích stěn B a C, které naváží na již budovanou stěnu A. Cílem je oddělit termicky aktivní části haldy od nezasažené hlušiny, skládky chemických odpadů a kalových nádrží. Hlavním cílem je co největší utěsnění hořícího odvalu a zamezení přístupu vzduchu. Efektivní izolaci pak zajistí použité materiály, jako je jílovitá zemina nebo stabilizát z elektrárenského popílku.

Na dotaz, zda tento způsob sanace ovlivní i kvalitu podzemních vod, reagoval ředitel státního podniku Diamo Ludvík Kašpar: „Je zpracována analýza rizika, která hodnotí trend kvality podzemních vod jako trvale se zlepšující a tím, že nebudeme zase masivně zasahovat do té hlušiny, nebudeme porušovat rovnováhu, která se za ta léta v té hlavní části hlušiny utvořila a nebude docházet k vyluhování dalších kontaminantů. To znamená, že vliv na spodní vody bude minimální. Ze všech těch variant je vliv na jakékoliv složky životního prostředí u této varianty nejmenší,“ informoval Kašpar.

O sanaci se postará Diamo, které momentálně čeká na projektovou studii. Celý projekt musí před začátkem prací schválit vláda, která bude sanaci financovat. „Když nám budou přát všechny skutečnosti, tak optimistický odhad začátku sanace je na konci letošního roku,“ dodal Kašpar.