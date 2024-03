Škodlivá heřmanická halda v Ostravě, z níž se do ovzduší uvolňují nebezpečné látky a až šetření ukáže, zda se z ní nestala také černá skládka, je čím dál palčivější téma. Ve čtvrtek byla tématem diskuze ve sněmovně, přímo v Ostravě pak tento týden začal sběr podpisů pod petici za její „likvidaci“.

První podpisy pod petici „za rozebrání, uhašení a odstranění odvalu Heřmanice“ začala veřejnost přidávat v pondělí. Tou dobou už měl petiční výbor nastřádáno asi tři tisíce podpisů skrze nejrůznější firmy a jejich zaměstnance. Nyní petici podepsalo už asi šest tisíc lidí.

„Připravená petice má podtitul Na životech a zdraví Ostravanů také záleží a k jejímu vzniku nás vedlo to, že nikde jinde v České republice nenajdete takové místo s expozicí škodlivých látek uvolňovaných do ovzduší,“ vysvětlil její autor Jiří Michalisko, který je členem výboru pro životní prostředí Moravskoslezského kraje a také členem TOP 09.

Kde se dá podepsat a kdo už tak učinil

Petice je k podepsání fyzicky na třech místech v Ostravě – denně od 8 do 17 hodin na prostranství před Forem Nová Karolina (do 10. března) a na dvou čerpacích stanicích Eurobit s provozem od 5 do 22 hodin – v Těšínské ulici na Hranečníku a v Místecké ulici pod Frýdlantskými mosty. Petici je možné také vytisknout z webu haldahermanice.cz a odeslat P.O. Boxem.

Petici vyjádřili podporu senátor Ladislav Václavec, který je i členem petičního výboru, společnost Kofola Jannise Samarase prostřednictvím zaměstnanecké iniciativy a nově také písničkář Jarek Nohavica a herečka Eva Burešová.

Mezi první, kteří ji v centru Ostravy podepsali fyzicky, patří třeba bývalá zdravotní sestra Jana Sablová. „Chtěla bych, aby ovzduší v Ostravě bylo lepší a lepší. V centru bydlím 60 let, je to ve městě lepší, ale mohlo by být ještě lepší,“ vysvětlila pro Deník, proč připojila svůj podpis.

Petici ale nepodepisují jen Ostravané. „Důvodem, proč jsem petici podepsala, je změna ovzduší nebo celkově ekologické situace v Ostravě. Jsem z Rožnova pod Radhoštěm v Beskydech, kde je úplně jiné ovzduší, a je podle mě důležité, aby takové bylo na více místech,“ svěřila se Veronika Bělunková s přesvědčením, že podpis pomůže dobré věci.

O co na heřmanické haldě jde

Podle autora petice Jiřího Michaliska je jen málo lidem z aktivně oslovovaných obyvatel téma heřmanické haldy lhostejné a nepodepíšou se. „Všichni ostatní podpis připojují. Potřebujeme aspoň deset tisíc, abychom téma dostali do parlamentu,“ dodal Michalisko, který by cíl rád splnil zhruba do měsíce.

Neúspěch pro něj nepřichází v úvahu. „Třiadvacet let občané platí chod a činnost na odvalu Heřmanice a za třiadvacet let se nedočkali řešení. Dosavadní vynaložené prostředky už nikdo občanům v České republice nevrátí. Pouze chceme, aby další vynaložené prostředky nebyly nadále prožírané peníze státního rozpočtu, ale byly opravdu účelově využity pro řešení celé situace,“ dodal Michalisko, jaký je cíl petice, která má státní podnik Diamo přimět k pokračování zastavené sanace.

Diamo sanaci v tichosti zastavilo před rokem a půl, jako důvody označuje spor s novým vlastníkem pozemků cresco&finance, který nyní nabízí pokračování v sanaci bezplatně, a také spor s Riderou ohledně provedení vzdušné stěny – zasypané jámy, která hořící haldu odděluje od okolí, ale možná obsahuje nebezpečný hořlavý odpad. Někteří to označují za zástupný problém zastavení sanace. Více o tématu na webu Deníku.