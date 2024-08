Krajská metropole aktuálně hledá dodavatele bikesharingu pro území statutárního města na dobu od ledna 2025 do prosince 2026. Do 3. září mohou podávat nabídky zájemci, zajišťující služby veřejně sdílených jízdních kol.

„Služba sdílených kol u nás funguje již šestým rokem a jde o mezi lidmi nesmírně oblíbený způsob dopravy po městě. V Ostravě je celoročně v provozu přes 1 100 sdílených kol, umístěných v 388 stanicích. V blízké době skončí smlouva se stávajícím provozovatelem Nextbike a proto je zapotřebí nalézt provozovatele této oblíbené služby i pro další léta,“ řekla náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Bikesharing je zajišťován ve všech 23 městských obvodech, kde jsou umístěny cyklostojany, určené pro odkládání kol a sloužící jak provozovateli služby sdílených kol, tak veřejnosti. Lidé do těchto cyklostojanů mohou kola umístit bez poplatků za jejich užívání. V současnosti provozuje bikesharing v Ostravě společnost Nextbike. Díky podpoře města je každá zápůjčka kola do 15 minut pro uživatele zdarma.

„V následující dvouletce dojde k nárůstu počtu kol oproti letům 2023 a 2024 z přibližně jedenácti set kol na minimálně 1200 kol v období roku červen-září. V tuto chvíli je ve městě aktivních 388 stanovišť. Počet míst – stojanů, určených pro výpůjčky kol, stále roste díky zvyšujícímu se zájmu občanů o dostupnost této služby. A my jsme velmi rádi, protože se jedná o zdravý a ekologický způsob dopravy,“ dodal náměstek primátora Aleš Boháč.

V roce 2023 si lidé vypůjčili bicykl celkem 471 326krát. V roce letošním si zájemci kola do července půjčili zatím 337 022krát. Pro srovnání stejného období minulého roku to bylo 247 747 výpůjček.

Ostrava lidem na jízdy přispěla za rok 2023 4,63 milionu korun (9,83 Kč na jízdu) a v letošním roce zatím 3,3 milionu korun (9,83 Kč na jízdu).

V letech 2023 a 2024 je městem Ostravou spolufinancováno i dalších 15 minut jízdy držitelům celoročního kuponu DPO (v roce 2023 jich bylo celkem duben-prosinec 1.762, v roce 2024 leden–červenec 1.566 výpůjček).

close info Zdroj: MMO zoom_in Desatero bikesharingu.

Dávej Bacha potřetí

Vysoký počet cyklistů i koloběžkářů s sebou nese i rostoucí počet stížností občanů na nedodržování pravidel silničního provozu, hlavně na jízdu po chodnících a po přechodech. Město Ostrava proto od letošního září opět spouští informační kampaň, zaměřenou zejména na mladší generaci uživatelů těchto služeb, která apeluje na dodržování základních pravidel s názvem Dávej Bacha!

Pro jízdu na kole i koloběžce je nejdůležitější obezřetnost, opatrnost a ohled na druhé. I cyklisté a koloběžkáři by se měli chovat v souladu s pravidly silničního provozu, která upravuje příslušný zákon – to znamená, jezdit po cyklostezkách, vyhýbat se jízdě po chodníku a v protisměru, nejezdit po přechodech, dodržovat dopravní značení a nezapomenout, že kola i koloběžky patří při návratu zpět do stojanů.

Kampaň „Dávej Bacha! (III)", navazuje na předchozí dvě informační akce města na podporu bezpečné jízdy, spolupracuje na ní město Ostrava se společnostmi Nextbike, Bolt a Lime. Opět se opírá o „desatero" jízdy na sdíleném kole a elektrokoloběžce, které bude viditelně umístěno jak v aplikaci, potřebné k zapůjčení kola i koloběžky, tak v podobě nálepky na stojanech i přímo na kolech a elektrokoloběžkách.