/SERIÁL DENÍKU, ROZHOVOR/ Nejpozději v září primátor Ostravy Tomáš Macura složí funkci. Kdo by měl být jeho nástupce? Jaké by měly být priority nového lídra? A kdo by o tuto funkci sám stál? Nejen na to se Deník postupně bude ptát osmnácti zastupitelů z hnutí ANO, z nichž jeden bude novým vůdcem Ostravy.

Primátor Ostravy Tomáš Macura kvůli své kritice Andreje Babiše vystoupil z hnutí ANO, které žádalo jeho vyloučení, a během následujících měsíců předá funkci svému nástupci. Ten vzejde z osmnácti zastupitelů hnutí ANO, jehož zastupitelský klub má a nadále bude mít 21 členů (primátor Macura a jeho náměstkyně Zuzana Bajgarová a Kateřina Šebestová na své funkce rezignují, členy klubu však zůstanou, pozn. red.).

Deník se rozhodl veřejnosti přiblížit možné kandidáty a zeptal se jich nejen na to, zda budou o funkci sami usilovat, ale i jak zpětně vnímají rozhodnutí Tomáše Macury, kdo ze zastupitelů by jej mohl nahradit, jaké by měly být priority nového primátora či primátorky a zda by měl navázat na práci stávajícího primátora nebo přijít i s novým pohledem.

Takto situaci vidí starosta Moravské Ostravy a Přívozu a zastupitel města Petr Veselka.

Kdo by podle vás mohl či dokonce měl být novým primátorem či primátorkou?

Myslím si, že kvalitní kandidáti, kteří by stáli za úvahu, jsou dva až tři. Nyní probíhají diskuze na jednotlivých místních organizacích. Toto vše vyústí v oblastní sněm, který by měl nominovat kandidáta do funkce primátora a doporučit tak výběr Klubu zastupitelů na městě.

Jaké mají být priority nového primátora?

V každém případě dokončení všech projektů, které jsou již ve finální přípravě.

Takže by měl nový primátor navázat v klíčových záležitostech na svého předchůdce, nebo by podle vás měl vnést do dění i vlastní pohled na věc?

Ano, navázat na pracovitost, drive v prosazování rozvoje města a samozřejmě je nutný vlastní pohled.

Vy byste stál o funkci primátora Ostravy?

Nestál. Práce starosty Moravské Ostravy a Přívozu mě plně naplňuje. Dělám tu práci rád pro obvod, kde skoro 40 let bydlím. Ovšem velmi rád podpořím nového primátora v jeho činnosti, pokud bude směřovat k rozvoji města.

Jak zpětně hodnotíte rozhodnutí stávajícího primátora Tomáše Macury a jeho konec ve funkci a hnutí?

S panem Macurou jsem od samých počátků jeho práce ve funkci primátora. Je velmi pracovitý, cílevědomý a má mezi ostravskými politiky vysoký kredit. Chtěl bych, aby si mnozí promítli Ostravu v roce 2014 a nyní. I největší škarohlíd musí uznat ten obrovský posun. Nutno také podotknout, že za touto prací je potřeba také vidět fungující samosprávu na magistrátu a práci úředníků.