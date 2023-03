/SERIÁL DENÍKU, ROZHOVOR/ Nejpozději v září primátor Ostravy Tomáš Macura složí funkci. Kdo by měl být jeho nástupce? Jaké by měly být priority nového lídra? A kdo by o tuto funkci sám stál? Nejen na to se Deník postupně bude ptát osmnácti zastupitelů z hnutí ANO, z nichž jeden bude novým vůdcem Ostravy.

Primátor Ostravy Tomáš Macura kvůli své kritice Andreje Babiše vystoupil z hnutí ANO, které žádalo jeho vyloučení, a během následujících měsíců předá funkci svému nástupci. Ten vzejde z osmnácti zastupitelů hnutí ANO, jehož zastupitelský klub má a nadále bude mít 21 členů (primátor Macura a jeho náměstkyně Zuzana Bajgarová a Kateřina Šebestová na své funkce rezignují, členy klubu však zůstanou, pozn. red.).

Deník se rozhodl veřejnosti přiblížit možné kandidáty a zeptal se jich nejen na to, zda budou o funkci sami usilovat, ale i jak zpětně vnímají rozhodnutí Tomáše Macury, kdo ze zastupitelů by jej mohl nahradit, jaké by měly být priority nového primátora či primátorky a zda by měl navázat na práci stávajícího primátora nebo přijít i s novým pohledem.

Takto situaci vidí někdejší místostarostka Ostravy-Jihu a současná zastupitelka města Hana Tichánková.

Kdo by podle vás mohl či dokonce měl být novým primátorem či primátorkou?

Může jím být kdokoli z klubu zastupitelů hnutí ANO. A bude jím ten, koho klub navrhne a následně zvolí.

Je pro vás důležité, zda je kandidátem na primátora žena, nebo muž?

Jaké mají být priority nového primátora?

S ohledem na zbývající, respektive kratší dobu funkčního období nového primátora vnímám jako vhodné řešení plynule navázat a pokračovat v už rozpracovaných a připravených projektech. Nemyslím si, že by se v následujících třech letech někomu podařilo, i kdyby se snažil sebevíc, zcela změnit směřování Ostravy. Byla by to navíc velká škoda – modernizace nemocnice, sportovní haly, výstavba bytových komplexů i rekonstrukce kulturního domu s vybudováním koncertní síně jsou významné akce, jejichž zastavení by bylo krokem zpátky. Je důležité mít stále dobrý odhad na další příležitosti, ale i blížící se problémy. Jak už jsem řekla, příští primátor vzejde ze stávajících členů zastupitelstva. Právě oni tyto investiční záměry vytvářeli a podporovali, takže v tomhle ohledu bych neočekávala žádné zemětřesení.

Takže by měl nový primátor navázat v klíčových záležitostech na svého předchůdce, nebo by podle vás měl vnést do dění i vlastní pohled na věc?

Každý člověk je individualita a každý žije svůj příběh s nejrůznějšími zkušenostmi, které se nesporně propisují do jeho rozhodování a stanovení si priorit. Proto i od nového primátora očekávám, že do své práce pro město vnese svůj osobitý pohled. Bezvýhradně navázat na současnost není z lidského hlediska možné. Strategicky je ovšem nezbytné pokračovat v rozvojových aktivitách a plynule navázat na činnost předchozího vedení města. Ostrava má dobře našlápnuto. Dříve byla synonymem tvrdé práce, a kdyby promluvila, zahltila by nás šťavnatými hornickými příběhy. Dnes je tohle město vypiplané a přestavěné k nepoznání, má šmrnc a silný potenciál s úžasnými lidmi.

Vy byste stála o funkci primátorky Ostravy?

Ano. Všichni máme ambice a sny. A všichni o nich neradi mluvíme nahlas. V posledních měsících jsem komunální politiku lehce upozadila a rozhodla se věnovat více svým vlastním aktivitám, ale objevila se přede mnou nová výzva. Minulých osm let jsem byla součástí vedení nejlidnatějšího městského obvodu. Vím, že na Jihu za mnou zůstala viditelná stopa v podobě úspěšných investic a strategických aktivit. Jsem systematik, praktik, projektově orientovaný člověk a ani v těch nejtěžších situacích nepřestávám zkoušet, kam až mohu jít, i za cenu, že to třeba nezvládnu, nebo se to nepovede. V mojí profesní i politické kariéře se však nakonec vždycky stane něco, co mě posune dál. Být primátorkou je velký úkol, moje agenda se několikrát znásobí, ale kolena se mi rozhodně nerozklepou. Nejen proto, že jsem houževnatá a mám schopnost se pořád něčemu novému učit, ale hlavně Ostravu nosím celý život v srdci, nepřestává mě inspirovat a brát mi dech. Chci prostě dělat práci, jež mě zajímá a má velký dosah.

Jak zpětně hodnotíte rozhodnutí stávajícího primátora Tomáše Macury a jeho konec ve funkci a hnutí?

Rozhodl se, jak se rozhodl. Podle mého soudu to bylo velice nešťastné… Nicméně mohl očekávat, že jeho vystoupení proti předsedovi hnutí nezůstane bez reakce. Princip solidarity je v politice základem jednoty. A jen coby semknutá skupina náhodně angažovaných lidí můžete prosadit společné cíle a myšlenky. To platí v každé politické straně a v každém hnutí stejně jako v zaměstnání či ve vlastní rodině.