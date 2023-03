Ostrava hledá primátora: Jak to vidí starosta Jihu Martin Bednář

/SERIÁL DENÍKU/ Nejpozději v září primátor Ostravy Tomáš Macura složí funkci. Kdo by měl být jeho nástupce? Jaké by měly být priority nového lídra? A kdo by o tuto funkci sám stál? Nejen na to se Deník postupně bude ptát osmnácti zastupitelů z hnutí ANO, z nichž jeden bude novým vůdcem Ostravy.

Kdo nahradí ostravského primátora Tomáše Macuru? Ve fotogalerii najdete snímky všech zastupitelů města Ostravy zvolených v září 2022. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň