„Někdy se stává, že se občas chce zapomenout na to, co bylo, protože už to není třeba moderní a trendy. U nás to neplatí. Hornictví se snažíme přibližovat novými zážitkovými programy, včetně autentické mluvy,“ přiblížila základní podstatu moderního přístupu Hornického muzea ředitelka Dolních Vítkovic Renata Červená. Hornické muzeum organizačně spadá pod DOV.

Sfárat do dolu je tradice i v muzeu

Bývalý Důl Anselm v Ostravě-Petřkovicích, v jehož areálu se Hornické muzeum nachází, je domovem havířské historie vlastně už od roku 1987. Tehdy se zde začaly shromažďovat první připomínky dějin těžby uhlí na Ostravsku. Od roku 1993 je pak zpřístupněná podzemní expozice, která nabízí přímý pohled do prostoru dobývání i s unikátními výstupy slojí, které na Landeku vedou až na povrch.

Návštěvníci muzea se do podzemní expozice dostávají opravdovým sfáráním, tedy výtahem v kleci. Sjedou přitom jen v podstatě do suterénu, zážitek je ale přitom téměř dokonalý. Fárání do podzemní expozice není ničím novým a je oblíbenou součástí prohlídky landeckého areálu.

Novinkou jsou ale již zmíněné tři další interaktivní programy, které pro toto léto muzeum připravilo.

Haviř na šichtě

Pilotní zážitkový speciál s názvem Haviř na šichtě, měl premiéru už před rokem a zaznamenal velice pozitivní ohlas. Proto byl zařazen do programu i letos. Návštěvníci zažijí celý proces pracovní činnosti horníka od příchodu na šichtu až po sfárání do dolu. „Haviř byl inspirován odpolední šichtou na šachtě s absolvováním úkonů, které předchází samotnému sfárání do dolu. I tu polívku před směnou je třeba vypít, tak jako kdysi, lžičky neservírujeme,“ připomenula ředitelka DOV Červená tradiční svačinový pokrm, který horníci před cestou do podzemí doslova vysrkli z připravených misek.

Borec záchranář

Báňské záchranářství je nedílnou součástí hornické činnosti i historie. V muzeu na Landeku je mu věnována rozsáhlá expozice. Program s názvem Borec záchranář je druhou interaktivní záležitostí, kterou mohou letos návštěvníci zažít. Na vlastní kůži se stanou záchranářem i s absolvováním nezbytného výcviku.

„Je to jakýsi nácvik do role báňského záchranáře. Návštěvník dostane možnost vžít se do práce záchranáře s absolvováním pracovních úkonů, u kterých je interaktivní formou seznámen se základem činnosti báňských záchranářů a speciální technikou, potřebnou k záchranným pracím. Do služby k báňským záchranářům se člověk nedostal jen tak, musel to být opravdu borec,“ prozradil pracovník Hornického muzea Ján Hlobil.

Zrobeno za 90 minut

Třetím a posledním interaktivním zážitkovým programem v nabídce Hornického muzea je klasická exkurze do vývoje a historie havířiny na Ostravsku. Ovšem i v tomto případě zábavnější a aktivní formou. Návštěvník dostane všechny potřebné informace o počátcích dobývání uhlí, přes jeho zlatý věk až po ukončení činnosti v revíru. Program je tvořen stávající prohlídkovou trasou, doplněnou o prvky zapojení do procesu budování důlního díla a samotné těžby.

„Máme skvělé průvodce, chlapy, kteří fárali nebo pracovali jako báňští záchranáři. Vědí, o čem mluví. Ano, jsou sví, ale zase si alespoň na nic nehrají, což je v této době vzácné. U nás to máte prostě se vším všudy, včetně jadrnějšího slovníku,“ dodala Renata Červená.