„Je zázrak, že se v turbulentních časech podařilo dodržet termín i cenu, přestože cena stavebních materiálů šla hrůzostrašně nahoru,“ těší starostu Hrabové Igora Trávníčka.

Nové zázemí od podzimu využívá 120 dětí (umístění hendikepovaných dětí snížilo maximální kapacitu o pět míst, pozn. red.) a školka je ze sta procent obsazena místními dětmi.

„Navštěvují ji jen děti z Hrabové, navíc jen tří- a víceleté, protože i přes nové prostory, v nichž máme pět tříd místo původních čtyř, nejsme kapacitně schopni zajistit docházku dvouletým dětem,“ řekla Deníku ředitelka MŠ Klubíčko Alica Strnišťová, kterou těší především to, že z původních dvou budov se školka konečně dostala pod jednu střechu. Její filozofií totiž je, aby děti společně a plynule přecházely ze školky na jedinou místní školu.

Nevěřili, že školku naplní

Nové prostory si nemůže vynachválit, projekt s ní byl ostatně celý důkladně konzultován. „Mohla jsem zúročit své zkušenosti a potřeby dětí – dveře ze zahrady přímo na toalety, pítko na zahradě, bezpečné umístění zásuvek,“ kvituje ředitelka, která pět tříd, i přes další obrovský zájem rodičů, považuje za úspěch.

„O velikosti školky rozhodovala rada a zastupitelé na základě geografické studie. S přípravami jsme začali už někdy v roce 2014 nebo 2015, a když jsme nadhodili přání na pět tříd, polovina lidí říkala, že se to stejně nenaplní,“ popisuje genezi projektu Alica Strnišťová.

Školka však není jediný nový objekt u obecního úřadu, jeho přístavbou vzniká nový kulturní dům pro zhruba 120 lidí a mnohé natěšené spolky, kde práce ještě pokračují a staveniště zabírá část budoucího společného parkoviště se školkou.

„Stavba by měla skončit do konce dubna, poté už se jen dodělají terénní úpravy a dostavba parkoviště. Kompletně hotovo bude do konce června,“ sdělil starosta Trávníček, podle něhož na tuto dlouho očekávanou stavbu už znatelněji dolehla krize ve stavebnictví, spíše než v ceně se však projevila v termínu, který byl původně do konce roku 2021.