Parková plocha nedaleko polikliniky v Ostravě-Hrabůvce ožila. Vznikla zde nová klidová zóna s vodním biotopem. Náklady na realizaci činily 27 milionů korun bez DPH.

V Ostravě-Hrabůvce vznikla nová klidová zóna, 7. června 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Nevzhledná parková plocha ožila a změnila se v oázu klidu uprostřed sídliště. Kromě vodních prvků vzniklo vedle fotbalového hřiště za poliklinikou v Hrabůvce i dřevěné molo s lehacími platy, nábřeží biotopu a nové chodníky v okolí. Zhotovitelem projektu je společnost Ostravské městské lesy a zeleň a pracovat na klidové zóně se začalo už v září loňského roku.

Lidé žijící v okolí nově vzniklého biotopu si novou oddechovou zónu pochvalují. „Je to super, vypadá to tady moc hezky. Otázka je, kdo se v tom bude v létě koupat. Ale jinak je to tady nádhera. Hodilo by se tady přidat ještě více laviček na sezení a možná záchranný kruh, kdyby náhodou,“ uvedla s úsměvem Hanka R., maminka na mateřské dovolené.

Dotazovaní návštěvníci se nejvíce obávají, že lidé nebudou dodržovat zákaz koupání a budou zde rušit především noční klid. Už pár dní po otevření se při slunečném počasí totiž někteří návštěvníci rozhodli „ochladit“ a pobývali přímo ve vodní ploše. „Moc se mi celý prostor líbí. Ale doufám, že budou všichni dodržovat zákazy koupaní, a pokud zde nebudou koupat ani psy, tak to bude pěkné. Byla by škoda, kdyby to někdo zničil, protože je to tady opravdu nádherné. Nevím, jestli jsou v okolí kamery, ale snad se to bude nějak hlídat,“ uvažuje jedna z okolních obyvatelek.

K tomu, zda bude prostor pod zvýšeným dohledem, se vyjádřil místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. „Biotop ochlazuje lokální klima, pomáhá k lepšímu ovzduší a nabízí možnosti k relaxaci. Prostor je občanů a je jen na nich, jak se k němu budou chovat. Hlídače tam určitě nepostavíme. Občané musí v případě problémových situací volat Městskou policii Ostrava. Zároveň by měli rodiče dávat pozor na své děti a nenechávali je bez dozoru. Musí jim vysvětlit, že voda může být nebezpečná,“ uvedl Ivan.

Kromě vodního biotopu došlo také k obnově okolních rostlin. Vysazeno bylo nedaleko polikliniky více než 50 stromů a keřů, vodních i vlhkomilných rostlin a přes pět tisíc cibulovin. Celý projekt vyšel na 27 milionů korun bez DPH, dotace z Norských fondů činí 14,4 milionů.

„Vodní prvky, které ve městě doplňují zeleň, přispívají k adaptaci městského prostředí na klimatické změny. V závěru loňského roku byl veřejnosti zpřístupněn velmi zdařilý projekt Cesta vody v Bělském Lese, který se stal lidmi záhy velmi vyhledávaný. Ostrava realizuje či podporuje celou řadu zelených projektů. Území města je členěno na parčíky a parky i stromořadími,“ doplnil Aleš Boháč, náměstek primátora.