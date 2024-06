Oslavy stého výročí vzniku takzvané Velké Ostravy se o víkendu přesunou i do Jubilejní kolonie v Hrabůvce. Pátý ročník tradiční Promenády v Jubilejní připomene opět prvorepublikovou atmosféru. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Martina Chodúra, historické vozy i dobové kostýmy a workshopy.

Jubilejní kolonie o víkendu přivítá pátý ročník Promenády v Jubilejní. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Historická Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce se opět po roce přenese do prvorepublikových časů díky tradičnímu podniku Promenáda v Jubilejní. Kulturně-hudební setkání v malebné části se stoletou historií v tomto roce oslaví už páté výročí a pobaví návštěvníky o víkendu 7., 8. a 9. června.

VIDEO: Velkolepá proměna. Slavná Ostravica v Ostravě otevírá, bude sídlem klanu

Tentokrát ovšem dostává celá akce dostává další rozměr díky oslavám stého výročí vzniku takzvané Velké Ostravy, tedy spojení sedmi původně samostatných obcí, čímž byl položen základ modernímu městu Ostrava, jak jej známe dnes. „Součástí programu budou speciální akce. Například prohlídky Bytového muzea v Jubilejní kolonii, ukázky historických vozů či unikátní výstava věnovaná stému výročí vzniku Velké Ostravy,“ láká ředitelka organizace Kultura Jih Gabriela Gödelová. „Přítomen bude symbolicky Jan Prokeš, první starosta Moravské Ostravy v období první československé republiky. Účastníci oblíbené soutěže Po stopách Velké Ostravy tak budou mít příležitost od něj obdržet razítko do herní karty,“ upřesňuje Gödelová

Program letošního ročníku Promenády v Jubilejní zahájí v pátek 7. června koncert swingového orchestru Zdeňka Pukovce. Sobotní retro atmosféru rozproudí rock and roll a twist let šedesátých díky vystoupení kytarového dua Mario Šeparovič – Vojta Šňupárek a taneční skupiny Praskání Rosti Petříka. V neděli 9. června se pak návštěvníci znovu vrátí do rytmu meziválečného swingu. Vyvrcholením programu bude prvorepubliková promenáda ve svátečním dobovém oblečení a tančírna s živou hudbou, při které vystoupí Martin Chodúr se svým Big Bandem Ostrava a se speciálním programem připraveným jen pro tuto příležitost.

Žhavá novinka na Colours of Ostrava: loňské svatební obřady nahrazuje seznamka

Návštěvníci se dále mohou těšit na swingová taneční vystoupení a řadu zajímavých workshopů. „Pro děti i dospělé budou připraveny retro fotokoutky, květinové zdobení i malování na obličej. Na své si přijdou i milovníci starých automobilů a po celou dobu akce bude zajištěno samozřejmě i občerstvení. Velkolepé oslavy završí energií nabitá kapela Swingalia,“ dodává Gabriela Gödelová.

Tak vypadalo swingové léto v Jubilejní kolonii před dvěma lety