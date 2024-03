Pěkná kytka či bonboniéra už dávno nejsou jedinou podstatou oslav svátku žen. Každým rokem přibývá akcí, kde se mohou podobně smýšlející ženy potkat a navzájem se inspirovat. Takovou možnost mají již několik let i ženy v Ostravě. Letošek nebyl výjimkou.

U příležitosti Mezinárodního dne žen se v prostorách ostravského Impact Hubu sešla asi třicítka žen a dva muži, 8. března 2024 v Ostravě. | Foto: Zuzana Páleníková

U příležitosti Mezinárodního dne žen se v prostorách ostravského Impact Hubu sešla asi třicítka žen a dva muži. Akce s názvem Impact the Future, neboli Ovlivni budoucnost, se celý podvečer nesla v přátelském a inspirativním duchu. Možnost pro sdílení svých životních myšlenek a pracovních zkušeností tam dostala desítka úspěšných žen z Ostravy a okolí.

Program byl postaven na takzvaných lightning talks, tedy krátkých úderných prezentací na různá témata. „Letos tento koncept zkoušíme poprvé. Chtěli bychom tím více zapojit lidi, kteří přijdou,“ sdělila hlavní organizátorka z GUG.cz Kateřina Raszka.

Fanoušek Martin Folta: Baník mi změnil život. Jak se stal v Ostravě „spíkrem“?

Cílem těchto lightning talks je motivovat druhé ať už k aktivitě či sebevzdělávání v určité oblasti. Z celkem jedenácti řečníků, bylo deset žen a jeden muž. Po každém přednesu následovaly dotazy z publika a v přestávce na občerstvení byl také prostor na networking mezi zúčastněnými.

„Dozvěděla jsem se plno nových informací, které bych mohla využít do budoucna. Myslím si, že by takové akce měly být častěji,“ řekla návštěvnice Adéla.

Zraju jako víno

Jednou z přednášejících byla Vladimíra Rychlik, které aktuálně pracuje v produkci a bookingu řečnického fóra Meltingpot v rámci Colours of Ostrava. Mimo to si založila komunitu Zraju jako víno určenou primárně pro ženy ve středním věku, které se věnuje ve volném čase.

„Nemusí to být vůbec povolání, mě jednoduše baví tvořit projekty pro ty holky. Slučovat ženy kolem čtyřicítky a dál je dar, protože jsou bohaté tím, jaké dovednosti mají. Většina těch žen je často bez energie a neví si rady,“ popsala Rychlik. Nejcennější je pro ni pak vidět změnu v myšlenkovém nastavení jednotlivých žen a načerpání nové energie i v pozdějším věku. Sama svým stoupenkyním jde příkladem a pravidelně s nimi jezdí na vzdělávací kempy.

Podívejte se na miminka narozená v Moravskoslezském kraji v 10. týdnu roku 2024

Dalšími představenými tématy byly například cesta k vlastnímu podnikání, změna povolání, jak si plnit sny, proč se nebát AI, neziskové projekty a péče o sebe i druhé. Setkání zorganizovala komunita GUG.cz, která sdružuje ženy v technologiích a dlouhodobě se věnuje pořádání vzdělávacích akcí v oblasti IT.

„Konkrétně na oslavu MDŽ nám tady chodí lidi pravidelně. Je to třeba naše jediná akce, které se za celý roku zúčastní, takže i my se na ni vždy těšíme,“ uvedla Raszka. Na podobných událostech od GUG se často potkávají lidé, co spolu pak založí projekt nebo rozjedou business. V Ostravě tato komunita sídlí právě v Impact Hubu. Ten poskytuje prostory pro GUG akce pravidelně.