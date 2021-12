Koncertní síň, Černá kostka, Organica na Nové Karolině, parkovací dům u hejtmanství, mrakodrap Ostrava Tower, bytový dům v Ostrčilově ulici alias „malý mrakodrap“, Malé Lauby u divadla loutek, Bytový dům v Pivovarské ulici, parkovací dům u Katedrály Božského Spasitele, bytový dům na nároží Biskupské a Kostelní ulice, polyfunkční objekt Křižovatka na nároží Českobratrské ulice a nyní Ostravica-Textilia.

Vizualizací, které v posledních měsících a letech v Ostravě spatřily světlo světa a z nichž je jedna velkolepější než druhá, je spousta. A nepočítáme-li historická jatka coby zázemí pro galerii Plato, dvě nové budovy pro Ostravskou univerzitu na Černé louce či třeba Nové Lauby u Masarykova náměstí, které se už všechny staví, jsou zatím všechny tyto vizualizace stále jen na papíru.

Ostravica-Textilia má stejně jako některé další projekty tu výhodu, že vizualizace plánují proměnit ve skutečnost movití soukromí investoři. Je třeba si uvědomit, že stejně jako v mnoha dalších případech ne vše, co vizualizace slibují, bude i zrealizováno – v případě Ostravice se to týká například dominantního okolí Nádražní ulice a ulice 28. října s žulovou dlažbou krásně zapadající do historického centra města či třeba zatravněných kolejí v nedávno rekonstruované Nádražní ulici, kde se podle pár let starých slov nemusí desítky let kopnout do země.

I samotná představa, že místo chátrajícího objektu porostlého náletovými dřevinami a zakrytého plachtou vznikne moderně vypadající dominanta centra, musí Ostravanům vykouzlit úsměv na tváři.

V jejím případě už v těchto dnech bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavebních a rekonstrukčních prací. Podle informací vlastníka je začátek samotné rekonstrukce naplánován na začátek příštího roku, do poloviny roku 2023 by pak prostory měly být dokončeny a otevřeny veřejnosti.

Nová Ostravica počítá s vybudováním centra kreativního průmyslu, restaurací, kavárnou, hudebním klubem či třeba divadelním a konferenčním sálem. Deník se bude tématu v následujících dnech podrobně věnovat.