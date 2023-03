V Ostravě dnes večer začnou s povolebními vyjednáváními hnutí ANO a koalice Spolu, bez ohledu na ně už ale společně jednaly i další subjekty. Ostravský vzduch je teď plný vášně, starých křivd, ambicí i nejistoty.

Jak se hnutí ANO chystá na koaliční vyjednávání? | Video: Deník/Petr Jiříček

Jak už Deník informoval, hnutí ANO nominovalo pro funkci možné primátorky Ostravy Hanu Tichánkovou. Někdejší letitou místostarostkou městské části Jihu chce hnutí nahradit Tomáše Macuru, jehož z klubu zastupitelů vyloučili, načež si založil svůj vlastní (Nezařazení).

Právě mezi nimi, přestože oficiálně nevylučují vzájemnou spolupráci, dochází na vyříkávání účtů. „Soudím, že nemůže být výstižnější zpráva o personální vyprahlosti a absenci jakéhokoliv hodnotového ukotvení ‚zbytku‘ ostravského ANO, než tato nominace,“ okomentoval Macura na twitteru zprávu o jmenování Tichánkové hlavním želízkem hnutí. Samotná jednání však odmítl komentovat.

CITÁT DNE:

„Pan primátor dal tomu všemu nový rozměr. Už se nepočítá, kdo za koho kandidoval, ale jaký má v zastupitelstvu klub.“

Lukáš Semerák (Ostravak)

Politička sama pak už ve čtvrtek večer po sněmu hnutí řekla, že o sestavení koalice bude jednat i s Macurovým klubem, jeho osobně ale ve své blízkosti nechce. „Určitě bychom s ním mohli sedět, ale, upřímně řečeno, raději bych se tomu vyhnula,“ okomentovala možnou účast stávajícího primátora v radě města. Ve hře je i pravděpodobnější varianta koalice (viz modely níže), než vzájemná spolupráce těchto dvou klubů.

Za jeden provaz. Nebo ne?

A to i vlivem ústní domluvy Ostravaka a Starostů pro Ostravu, že půjdou do vyjednávání společně, čímž do hry vstupuje jednotných 12 hlasů. „Nemáme žádnou písemnou dohodu, ale přislíbili jsme si, že budeme postupovat společně. Chtěli bychom tím položit základ budování nového vedení města,“ nastínil lídr Ostravaka Lukáš Semerák. „Věřím, že to dodržíme na obou stranách,“ vzkázal do sousedního tábora.

Předseda klubu Starostů pro Ostravu Jiří Jureček byl v potvrzení jednoty opatrnější, sdělil však, co Starostové nabízejí. „Nepotřebujeme mít náměstky, raději pozice uvolníme koaličním zájemcům, chceme však stabilní fungování a vedení města, abychom měli stabilního partnera pro každodenní řešení problémů v našich obvodech,“ uvedl Jureček. „Dávají nám tím křídla,“ glosoval to Semerák.

Jureček se vyjádřil také k ožehavému tématu nejen pro jeho formaci – koncertní síni. „Nechceme jednání zabíjet na koncertní síni, chceme z Ostravy moderní město, které sice tvoří i moderní stavby, ale nechceme síň za podmínek, kdy externí dotace tvoří sotva 20 procent. Z obvodů jsme zvyklí na 75-90procentní financování staveb. Pak pro ni zvedneme ruku. To ale nevyřešíme v řádu týdnů, proto budeme chtít do případných koaličních smluv zakomponovat dodatek o otevření tohoto tématu v budoucnu. Budeme požadovat rešerši celého projektu a zajištění lepšího externího financování. Nechceme ale hledat věci, které nás rozdělují, spíše styčné plochy s potenciálními partnery,“ zdůraznil předseda klubu Starostů.

Zájem obou vzájemných rivalů

Jednání se rozbíhají na všech stranách. „Nám už se ozvala paní Tichánková i pan Macura,“ přiznal Semerák a podtrhl tak důležitost, jakou Ostravak patrně spolu se Starosty v jednáních sehraje. Jednal už také se Spolu, kde nabyl dojmu, že Jan Dohnal jedná primárně jménem ODS. Hrozí tedy vstup dalších proměnných do hry a dělba koalice Spolu? „To není pravděpodobné. ODS si dnes odehraje nějaké vnitrostranické procesy a budeme postupovat koordinovaně,“ řekl Deníku Dohnal. „De facto vylučuji, že bychom stáli proti sobě. Bude ustanoven vyjednávací tým o koalici, který budou tvořit tři lidé – já za ODS, Zbyněk Pražák za KDU-ČSL a Petr Psotka za TOP 09,“ odmítl spekulace.

Nejprve se ale dnes večer sejde Spolu s ANO, jednání mají domluveno na 19 hodin. Na druhé straně bude stát vyjednávací kvartet Hana Tichánková, Lucie Baranková Vilamová, Martin Bednář a Richard Vereš, byť šéf ostravské buňky ANO není zastupitelem města. „Jako nejsilnější klub v zastupitelstvu máme ambici udržet funkci primátora. Máme ambici mít rovněž co nejsilnější koalici, aby většina byla pohodlná a předešli jsme zbytečným komplikacím během funkčního období,“ sdělil Vereš.

A co Piráti, kteří by se mohli udržet v radě města patrně snad přes spolupráci s ANO, Spolu a Nezařazenými nebo s ANO, Spolu a Starosty, pokud ti poruší dohodu s Ostravakem? „Není fér cokoli teď predikovat. Jednat začneme zítra se všemi, kromě SPD a Ostravské levice. Až z očí do očí uvidíme, s kým si můžeme rozumět. Poslední dny ukázaly, že se spolu nedokážou domluvit ani lidé z jedné strany,“ komentovala dění lídryně Pirátů Andrea Hoffmannová.