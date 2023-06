Úterní tragická nehoda na haldě v Hrabůvce zasáhla Ostravu. Dvě dívky měly jít podle informací Deníku společně do vody, kde se po nějaké době začaly topit. Jednu z nich se podařilo zachránit a vytáhnout na břeh.

Pietní místo poblíž supermarketu Albert na Dubině, 22. června 2023, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Druhá dívka poté i přes pomoc záchranářů zemřela. Nyní vzniklo v Ostravě-Jihu u prodejny Albert pietní místo, kam lidé chodí zapálit svíčky. Podle místních má patřit dívce, která utonula.

Už ve středu se u supermarketu Albert v Ostravě začaly objevovat svíčky a fotografie mladé dívky, která utonula na ostravské haldě. U pietního místa se začali scházet známí a kamarádi, kteří zde přišli zapálit svíčku, zavzpomínat nebo položit drobný dárek.

„Byla to moje kamarádka. Plavala přímo uprostřed a tam ji stáhnul vodní vír,“ uvedla jedna z kamarádek dívky u pietního místa.

Dvanáctiletá dívka byla podle mluvčího záchranné služby kraje Lukáše Humpla pod vodou minimálně patnáct minut. Její stav byl v době předání do nemocnice kritický a následně v noci u úterka na středu zemřela.

„K události došlo v Ostravě-Hrabůvce u odvalu Jeremenko. Na základě upřesněných informací a provedených výslechů kriminalisté zjistili, že 12letá dívka měla být u vody se skupinkou nezletilých dětí. Dívka měla jít společně s kamarádkou do vody, kde se po nějaké době obě začaly topit. Náhodní kolemjdoucí chlapci okamžitě zareagovali. Jeden zavolal na tísňovou linku a druhý skočil za dívkami do vody. Jednu z nich se mu podařilo zachránit a vytáhnout na břeh. Druhou dívku následně z vody vytáhli hasiči, kteří ji předali do rukou záchranářů," upřesnila ve středu v tiskové zprávě policejní mluvčí Eva Michalíková.