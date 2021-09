„Jsou to hlavně důchodci…“ tvrdí dělnicí v Horní ulici mezi jižním začátkem Hrabůvky a severním koncem Dubiny. Kde je komplex prodejen včetně jednoho z lacinějších obchodních řetězců a jejich zákazníci nedbají pravidel silničního provozu.

A skutečně, senior s „chodeckými“ hůlkami se drápe přes zábranu z betonu, na které zatím chlapi z OK nemají přišroubované pletivo. Dáma s taškou na kolečkách to raději obchází místy, kde se stejně plot také objeví (a vyšlapané cestičky zarostou).

„Blbost! Zbytečnost! Škoda peněz!“ lamentují i mladší kolemjdoucí. Jednoho mínění, že z estetického hlediska by nebylo špatné místo pletiva sklo, přivádí dělníky zase k smíchu. Jak by to podle nich asi v lokalitě s běžným výskytem sprejerů vypadalo?

Nový plot měří sotva půldruhého sta metrů a končí u přechodu pro chodce. Okolo jsou opraveny i chodníky. „Stavíme ten plot pro vás, bo zítra nechceme být bez vás,“ vzkazují občanům lokální zástupci jednoho z politických hnutí ovládajících radnici.

Eva Kijonková coby mluvčí OK říká, že oplocení z betonu a pletiva dělají na zakázku městského obvodu Ostrava-Jih za přibližně půl milionu korun. „Jde o bezpečnost – lidé si tudy krátili cestu a často při překonávání silnice zbytečně riskovali,“ dodává.