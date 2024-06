Sedmnáct základních škol, osm disciplín a stovky sportovců. Tak vypadal první ročník sportovního projektu School Games v blízkosti Vodní areálu Jih. Mladí sportovci od 7 do 15 let zde soutěžili v disciplínách jako byly například fotbal, streetball, vybíjená, přehazovaná nebo in-line bruslení. Do projektu se zařadily základní školy z Ostravy-Jihu, Hrabové a Nové Bělé. „Heslo našeho projektu je, že sportovec v každém z nás. Chtěli jsme, ať si děti zasportují a zároveň ať se i baví. Celý projekt vypadá přesně tak, jak jsme si naplánovali,“ uvedl organizátor akce Roman Fučík, který už má zkušenosti s velkými akcemi, jako je například Rainbow Fest.