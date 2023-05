V diskusi pod článkem Deníku „Diskuse ke sloučení škol na Jihu: Kde je vás více? volali rodiče“ tehdy nešetřil kritikou dokonce ani dnešní primátor Jan Dohnal, který byl dříve politicky činný právě na Jihu. „Máme na Jihu bezvadné vedení,“ zmínil mimo jiné v jednom z řady komentářů.

Diskuse ke sloučení škol na Jihu: Kde je vás více? volali rodiče

Pod článkem „Zastupitelé Jihu odhlasovali sloučení škol v Hrabůvce“ pak uvedl, že šlo o špatně zpracovaný materiál postavený na mělkých argumentech, který nebyl s nikým diskutován. Po sedmi a půl letech je ODS v rámci koalice Spolu na Jihu v koalici a chystá se sloučení dalších dvou škol.

„Naprosto této analogii rozumím, ale toto je jiná situace. Skutečně to komunikujeme, a přestože si ‚Třináctka‘ myslí, že bychom to mohli dělat lépe, transparentně všechno řeším,“ řekl Deníku Radim Ivan, podle něhož ODS ani nyní Spolu nikdy nebyly principiálně proti slučování škol.

„Tehdy to bylo o něčem jiném – školy nebyly stavebně propojeny, nebylo to komunikované a co jsem se bavil tady na úřadu, byla to velká ‚hurá akce‘,“ dodal Ivan, jenž naopak odkazuje na poslední sloučení dvou škol na Jihu, a to ZŠ Emílie Lukášové a ZŠ Klegova, které mají být příkladem.

Zastupitelé Jihu odhlasovali sloučení škol v Hrabůvce

Obdobně situaci vidí dnešní primátor Jan Dohnal. „V obvodě jsem si politicky něco odžil a byl jsem u rušení a slučování několika škol,“ podotkl Dohnal.

„‘Mituška’ byla jiná v tom, že sloučení vycházelo z nerelevantních dat a nebylo to dobře připravené. V minulém volebním období jsem zažil sloučení ‚Lukášky‘ a Klegovy, což je podobný případ jako nyní u Kosmonautů, kdy jsou školy stavebně spojené a víme, že když se to dobře nachystá, lze to zvládnout bez problémů,“ uvedl Dohnal, podle něhož jde rodičům o zachování kolektivů a vazeb žák-učitel, které mají přetrvat. „Proto to nevnímám rizikově.“

Proč ředitel obrátil?

Kontroverzně může působit také změna názoru na sloučení u ředitele ZŠ Kosmonautů 15 Marka Pabjana. Když se možnost sloučení obou „Kosmonautek“ objevila ve zmíněném roce 2015, Pabjan pro Deník uvedl, že nevidí logický důvod, proč by se jedna z největších škol v obvodě měla sloučit s tou vedlejší.

Ostrava bez Tomáše Macury: síň za 4 miliardy, odklad „metra“ i návrat jízdného

„Pravděpodobně je to má osoba jakožto dlouholetého politického nepřítele Adama Rykaly. Byl jsem sedmnáct let členem ČSSD a na protest proti jeho praktikám jsem loni v červnu z této organizace vystoupil. Pokud by ke spojení v příštím roce opravdu došlo, nebyla by to pomsta vůči mně, ale vůči celé organizaci," uvedl tehdy k motivům sloučení Pabjan.

Dnes však sloučení vítá a prosazuje. Proč? „Tehdy to bylo nepřipravené, nesystémové, jen se plácla myšlenka, nebylo to nijak podložené. Rykala se mě snažil likvidovat politicky i pracovně. Proto kdyby se tehdy sloučení uskutečnilo, zbytečně by to odskákali nevinní lidé,“ řekl Deníku Marek Pabjan, jemuž se tehdy nelíbilo že by „Patnáctka“ coby větší škola přešla pod „Třináctku“.

V nynějším modelu to má být opačně, on má zůstat ředitelem jednotné ZŠ Kosmonautů, a opět se tak ozývají hlasy, že sloučení je znovu podmíněno politickými vztahy.

Primátorem Ostravy je oficiálně Jan Dohnal. Radu města tvoří těchto 11 politiků

„V minulosti tady na radnici skutečně bylo ve zvyku, že byly politické tlaky, kdo kde bude ředitel, ale na to já kašlu. Mě politickými hrátkami nikdo neovlivní. Jedu ‚padni komu padni‘ a je mi jedno, jestli má dotyčný něco společného s ČSSD, s ANO, s ODS nebo s Lečem,“ uvedl Radim Ivan v návaznosti na nedávnou politickou minulost ředitele Pabjana v hnutí Lečo. Pabjan Deníku sdělil, že s ohledem na neúspěch hnutí a uzavření bran zastupitelstva už není politicky činný.

„Beru ho jako manažera, který ode mě dostal zadání. Máme plány, jak nabídku školy zlepšit,“ řekl Ivan. O sloučení ZŠ Kosmonautů 13 a ZŠ Kosmonautů 15 budou zastupitelé Jihu rozhodovat v červnu.