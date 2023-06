Je rozhodnuto. Základní a mateřské školy Kosmonautů 13 a 15 se slučují v jednotnou ZŠ a MŠ Kosmonautů. Ke sloučení dojde od nového roku, fakticky však až od září 2024. „Nová“ škola bude mít přes 900 žáků.

ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Jih. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Téma sloučení škol na Jihu v obvodu rezonovalo už dlouhé týdny, v podstatě od chvíle, kdy to radnice na konci března oznámila s tím, že definitivní „štempl“ na to dají zastupitelé v červnu. A tak se po sáhodlouhé diskuzi nakonec i stalo. A jednohlasně. Ačkoli téma přišlo na řadu hned jako 2. a 3. bod jednání, definitivní rozhodnutí po velké diskuzi dali zastupitelé až po bezmála třech hodinách od začátku jednání, které proložila pouze krátká přestávka a úvodní téma o bezpečnosti v obvodu.

O sloučení škol se uvažovalo celá desetiletí, odvahu konat našli zastupitelé nyní. „Proč teď? Panu řediteli z „Třináctky“ končí mandát, druhý ředitel má konkurz až rok a půl po spojení, což je ideální čas k vyhodnocení, zda spojení zafunguje. Spojení proběhne k 1. lednu 2024 a školní rok doběhne tak, jak začne,“ řekl k předloženému materiálu spojení dvou stavebně propojených škol místostarosta pro školství Radim Ivan (ODS) a garantoval, že není důvod měnit personál, styl ani obsah výuky. Až do sloučení se plánuje se zástupci škol pravidelně setkávat.

Komise chtěla přísliby, pak souhlasila

Navzdory petici proti sloučení, kterou podepsaly vyšší stovky lidí, ke sloučení kývl také předseda školské komise na Jihu a zastupitel Arnošt Žídek (Piráti). „Po návštěvě a zhlédnutí obou škol jsme napříč politickým spektrem dali sloučení podporující stanovisko. Nebylo to černobílé, viděli jsme obavy. V materiálech radnice původně nebylo ujištění, že dětem nebudou překopány kolektivy, nepřijdou o svého třídního nebo se nezmění způsoby výuky. Proto jsme tam podmínky nechali doplnit,“ řekl Žídek, co souhlasu se sloučením předcházelo.

„Něco jsme sice v textu neměli, ale já jsem to lidem přislíbil a počítám s tím,“ podotkl Radim Ivan. Přítomní rodiče a učitelé – primárně z „Třináctky“, jej však ihned chytili za slovo. „Také jste slíbil, že data ke sloučení zašlete do školy, což jste neučinil,“ vytkla mu ve svém dlouhém projevu Jana Sopuchová, matka žáků z „Třináctky“. „A co byste z dat pochopila? Chtěl jsem tak učinit s dovysvětlením,“ reagoval místostarosta, který se musel také kát. „Nemám problém uznat, když udělám chybu – a tady jsem udělal dvě: jednou jsem zbytečně reagoval v médiích, možná trochu útočně, a také jsem na první setkání měl přijít sám, ne s panem ředitelem z „Patnáctky", což mohlo vyvolat dojem síly. Chtěl jsem jen odpovědět na co nejvíce dotazů. Spojuju školy poprvé a nemyslím si, že to udělám bez chyb,“ uvedl Ivan.

Rodiče se pak pohledy shodli na tom, že kdyby se stejnou prezentací podloženou daty, jako si připravil pro zastupitelstvo, přišel už dříve do školy, nevznikla by patrně ani žádná petice ani prohlášení, že sloučení není podloženo daty.

Emotivní diskuze

Své k tématu řekli také učitelé z „Třináctky". „Jsme kritizováni za nedostatečné čerpání externích zdrojů, přitom mi radnice zamítla žádost o dotaci na vzdělávání ukrajinských dětí, aby mi ji následně krajský úřad po odvolání povolil,“ zmínila učitelka Simona Kožušníková. „Slučování škol proběhne v době, kdy bude mít naše škola nejvíce žáků za poslední roky. Z tohoto důvodu to tedy asi taky nebude,“ připojil její kolega Milan Kalabza, podle něhož diskuze k tématu přišla příliš pozdě.

„Možná, že neproběhla dostatečně, to uznávám, ale i před rozhodnutím o sloučení diskuze probíhaly,“ řekl k věci starosta Martin Bednář (ANO). Arnošt Žídek (Piráti) zase zkritizoval, že možnost podepsat se pod petici měli v ZŠ Kosmonautů 13 i samotní žáci. „Za mě je neprofesionální do toho takto zatahovat děti.“

Podobných slovních přestřelek bylo na zastupitelstvu možné vyslechnout celou řadu. Nic to však nezměnilo na tom, že od 1. ledna 2024 bude na Jihu už jen jedna ZŠ a MŠ Kosmonautů.