/FOTOGALERIE/ Šestnáctý ročník Svatováclavských pivních slavností na zámku v Ostravě-Zábřehu ve středu odstartoval. Pokračovat bude i zítra, ve čtvrtek 28. září. Svůj mok zde letos představují téměř tři desítky pivovarů. Nechybí samozřejmě ani dobré jídlo a zábava. Jaký je výběr a za jaké ceny? Podívejte se.

Svatováclavské pivní slavnosti v Ostravě-Jihu, září 2023. | Foto: Tereza Figalová

V okolí Zámku Zábřeh se koná šestnáctý ročník Svatováclavských pivních slavností. Pořadatelé připravili dvacet devět stánků s pivovary, dvanáct s jídlem, ale i stánek s nealkoholickými nápoji nebo vínem.

„Svatováclavské pivní slavnosti patří bezesporu k nejoblíbenějším akcím na Jihu vůbec a mají už své pevné místo v ostravském kulturním kalendáři,“ uvedla za pořadatele Alice Lutišanová.

Kolik zaplatíte za jídlo a pivo, pokud sem zítra zamíříte?

Jak chutná ležák s rakytníkem a medem?

„Momentálně máme na čepu sedm druhů piva. Ceny jsou v rozmezí od pětačtyřiceti korun do osmdesáti. Nejzajímavější z nabídky je pivo s rakytníkem a medem, je to jedenáctka ležák, který je obohacený o rakytníkové pyré,“ vysvětlil Jaroslav Kašík, který pracuje ve stánku od pivovaru Aero. Ležák s rakytníkem a medem stojí padesát korun.

Ceny v Beskydském pivovárku jsou v rozmezí od pětačtyřiceti do pětapadesáti korun. „V nabídce máme čtyři druhy. Jedná se o Beskydský ležák, Borůvkový ležák, Svatováclavský speciál a jedno polotmavé,“ sdělil Adam Karpita z Beskydského pivovárku.

Tradiční světlý ležák stál čtyřicet nebo padesát korun u většiny prodejců. V nabídce můžou návštěvníci ochutnat i různé příchutě čepovaného piva. Například mangové, višňové, borůvkové, medové nebo mandlové. Opět všechny stojí mezi čtyřiceti a pětapadesáti korun. Za polotmavou jedenáctku lidé zaplatí čtyřicet korun. „Ceny jsou úplně v pořádku. Kdekoliv jinde v restauraci zaplatím za pivo úplně stejně,“ sdělil návštěvník Lukáš, který přišel na Svatováclavské slavnosti s rodinou.

Jaká je nabídka pro neplnoleté?

O pitný režim nemají nouzi na Svatováclavských slavnostech ani ti nejmenší. Spousta stánků nabízí bezinkové nebo malinové limonády za čtyřicet korun. Případně je možné na festivalu zakoupit jiné nealkoholické nápoje jako jsou džusy nebo kofola.

Kromě piva je v nabídce i jídlo. Cena za velké hranolky je sto dvacet korun. Frankfurtská polévka stojí sedmdesát korun a klobása s chlebem osmdesát. Zajímavostí jsou lívance, které prodejce nabízí v několika variantách. Čokoládové, bonbónové, ořechové, kokosové, karamelové a jejich cena je od sto dvaceti pěti do sto padesáti pěti korun. „Na jídlo jsem si dala langoš za sto dvacet korun a je výborný,“ uvedla další návštěvnice Jana.

Nápoje jenom ve skle

Na Svatováclavských slavnostech je možné dostat pivo pouze do vratných skleniček za třicet korun. To znamená, že za nápoj zaplatíte o třicet korun více a pokud skleničku vrátíte do speciálně určených stánků, tak dostanete částku zpátky.

Doprovodný program

Ke zpříjemnění atmosféry si pořadatelé připravili zajímavý program. „Pro nejmenší návštěvníky jsme připravili dětskou zónu, kde se mohou např. projít bludištěm, vyzkoušet lukostřelbu či házení podkov a vyhrát tak zajímavé ceny. Hudební doprovod jsme volili v širokém žánrovém spektru,“ podotkla ředitelka Kultury – Jih Irma Krejčí. Ve dvou dnech na akci vystoupí hudební skupiny Grog, Civilní obrana, Iné Kafe či Vypsaná fixa, čtvrteční hudební zážitky nabídnou kapely Babylon a Smola a Hrušky. Celou akci pak dovede do velkého finále Anna K.