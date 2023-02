Aktuálně v rámci první fáze zbývá ošetřit zhruba 80 stromů.

Zázračné jmelí. Tento dokonalý parazit nedýchá a přesto žije

Jmelí bílé odebírá z cévního systému stromu živiny i vodu a v krajním případě pak strom usychá. Postup ošetření bývá zpravidla stejný. Nejprve jsou v terénu detekovány napadané stromy, které jsou následně dle rozsahu napadení ošetřeny či pokáceny tak, aby se jmelí nestihlo dále plošně rozšiřovat.

„K nejčastějším ošetřujícím zásahům v našem městě patří zdravotní řez, při kterém jsou v korunách napadených stromů odstraňovány napadené větve s keříky jmelí, abychom zabránili zpětné regeneraci těchto nežádoucích keříků. K poněkud méně častým používaným opatřením náleží tzv. chemické ošetření, kdy jsou trsy jmelí v korunách stromů stříkány speciální látkou obsahující růstové regulátory, jenž způsobují následně rychlý rozpad těchto stálezelených keříků,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Jmelí na Ostravsku se přemnožilo, někde kvůli tomu i kácejí stromy

„Chemický způsob je aplikován především u středně silně napadených stromů, kde není možné jmelí odstranit řezem. Aby byl efekt prováděných opatření u ošetřovaných městských stromů maximální, jsou zároveň souběžně prováděna další podpůrná opatření, zaměřená na zlepšení kondice stromů, posílení jejich provozní bezpečnosti a prodloužení životnosti,“ vysvětlila Šebestová.

Ošetřování a kácení stromů napadených jmelím bílým na pozemcích statutárního města Ostravy spadá do činnosti správců zeleně jednotlivých městských obvodů, kterým v boji proti těmto poloparazitujícím keříkům napomáhá též město Ostrava prostřednictvím projektu Opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě. Práce pro město vykonává městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, která spolupracuje s certifikovanými arboristy.

Pro jmelí do lesa? Bez povolení a lezecké zkoušky vám hrozí velká pokuta

„Dle doporučovaných návrhů vyplývajících z projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost SAFE TREES, jsou kromě zdravotních řezů realizovány také řezy obvodové, sesazovací či popouštěcí. Tyto zásahy jsou pochopitelně prováděny individuálně, dle druhu a vitality stromu. U některých ošetřovaných stromů je prováděna stabilizace korun dynamickými vazbami s použitím lan. Bohužel, se šíření jmelí v posledních letech, pravděpodobně vlivem zvyšování extrémů klimatu způsobujícího oslabení hostitelských dřevin, výrazně zrychluje," dodala závěrem Pokorná.

K TÉMATU: Pozoruhodné, mýty ověnčené jmelí

Poloparazitická bylina



Z botanického hlediska je jmelí bílé pozoruhodnou rostlinou. Jde o poloparazitickou bylinu z čeledi santálovitých, která se uchycuje na kmenech stromů a vytváří zde kulovité keříky dosahující velikosti až jednoho metru. Z hostujícího stromu si jmelí odebírá vodu a minerální látky, zatímco fotosyntézu si zajišťuje samo. Zajímavé je, že vlastnosti keříku se liší podle druhu hostujícího stromu. Třeba jmelí rostoucí na topolu je velmi jedovaté. Jmelí rostoucí na jehličnanu se neujme na stromu listnatém.



Ačkoli listy jmelí se opravdu využívají ve farmaceutickém průmyslu jako léčiva, sami byste s nimi doma experimentovat neměli. V každém případě dejte pozor na semena, která jsou prudce jedovatá, nehledě na druh stromu, ze kterého jmelí pochází. Spousta sadařů považuje pěstování jmelí na vlastních stromech za barbarství, stromy se tím podle nich zbytečně vysilují a stávají se náchylné vůči chorobám i škůdcům.



Teoreticky si ale můžete vlastní jmelí vypěstovat tak, že jeho bobulku vymáčknete na větev stromu. Semena jsou obalena lepkavou dužinou, díky níž ke kůře pevně přilnou. Rostlina posléze vyklíčí a zakoření.



Pověry



Jmelí bílé fascinovalo už staré slovanské, keltské i germánské národy. Zelené větvičky, které se objevují na větvích jehličnatých i listnatých stromů během zimy, a dokonce v tomto nehostinném období nesou plody, působily na naše předky jako dar z nebe. V rámci novoročních oslav kněží tyto větvičky rituálně odřezávali. A aby zdůraznili, že jde o něco skutečně mimořádného, používali k tomu zlatý srp. Proto se také jmelí dodnes zlatí.



Už v dávných dobách se také přišlo na to, že listy jmelí mají léčivé účinky. Léčily se s ním různé choroby včetně neplodnosti; v některých krajích se věřilo, že početí napomůže už jen pouhá přítomnost jmelí v domě. Díky této pověře se zřejmě dodnes pod jmelím líbáme. Jmelí ale kromě toho umělo také zahánět zlé duchy a vnášelo do domu štěstí.



Křesťanská tradice pak přišla s legendou, že jmelí bylo původně samostatně rostoucím stromem, ze kterého Josef vyrobil pro Ježíška kolébku. Ze stejného dřeva byl pak vyroben kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Strom se ze samého studu rozpadl na malé větvičky a snad aby svou vinu odčinil, nosí lidem štěstí.



Větvička jmelí patří k tradiční vánoční výzdobě. Zavěšuje se do prostoru tak, aby se pod ní dalo políbit. Polibek pod jmelím má dvojici přinést lásku a plodnost po celý příští rok.