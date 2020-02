Záběry se sbíhají do deseti vyhodnocovacích pracovišť po celé Ostravě, kde strážníci sledují monitory. Jsou v neustálém spojení s kolegy v terénu, které dle potřeby vysílají na místa událostí. V poslední době se kamery staly postrachem nezodpovědných motoristů, kteří opilí usedají za volanty svých vozidel.

Jednoho takového se podařilo odhalit v Ostravě-Zábřehu. V nočních hodinách řídil s více než 2,3 promile alkoholu. Vše začalo ve chvíli, kdy strážník na monitoru spatřil dva muže, kteří nejistou chůzí zamířili k osobnímu autu. Následně do něj nastoupili a odjeli.

PODEZŘENÍ

„Bylo zde podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Strážník proto ihned předal svým kolegům, kteří byli poblíž, informaci o vozidle i muži, který seděl za volantem. Sdělil jim také trasu, kudy z místa odjel,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Michael Beneš s tím, že díky okamžité reakci strážníka na vyhodnocovacím pracovišti a následnému zásahu hlídky v terénu se hříšníka podařilo vypátrat.

ALKOHOL

Hlídka vozidlo spatřila v ulici Výškovické, kde ho zastavila. „Z dechu řidiče byl silně cítit alkohol, špatně artikuloval,“ dodal Beneš. Když strážníci požádali motoristu o předložení dokladů, předal jim platební kartu v domnění, že jde o občanský průkaz. Trvalo poměrně dlouho, než pochopil, že se spletl.

Na dotaz, zda před jízdou něco pil, padesátiletý muž odpověděl: „Měl jsem asi pět piv, ale to je v pořádku, mám to kousek, domů to odřídím.“ Následná dechová zkouška ukázala, že má v sobě přes 2,3 promile alkoholu. Tento hazardér není jediný, který doplatil na všudypřítomné kamery. Před časem si strážník, sledující kamerový systém, všiml nad ránem muže spícího v autě, jenž po probuzení nastartoval a odjel.

„Jelikož měl strážník podezření, že muž je pod vlivem alkoholu, informoval kolegy, kteří se nacházeli poblíž. Hlídka následně vozidlo zastavila,“ sdělil Beneš. Rozespalý pětatřicetiletý muž uvedl, že vypil nalačno sedm piv a chtěl pouze dojet s vozidlem jinam, aby se mohl dospat. Dechová zkouška ukázala hodnotu 1,5 promile alkoholu.

POD KAMERAMI

Jindy strážník na obrazovce zahlédl podezřelého člověka, jenž v časných ranních hodinách něco popíjel a poté zamířil k zaparkovanému vozidlu. Vzhledem k vysoké kvalitě záběrů bylo zřejmé, že si dotyčný přihnul alkoholu. Hříšník vzápětí nasedl do auta a rozjel se. Strážník mohl prostřednictvím dalších kamer vozidlo po celou dobu sledovat.

Současně předával informace hlídce v terénu. Navigoval ji tak, aby autu zkřížila cestu, což se nakonec stalo. Strážníci řidiče zastavili a provedli u něj orientační dechovou zkoušku na alkohol. Ta ukázala hodnotu přesahující jedno promile.

Díky kamerám se daří odhalovat i další dopravní přestupky, vandalské a sprejerské činy, výtržnosti, záběry pomáhají i při objasňování násilných a dalších trestných činů. Záznamy jsou často využívány také při dodatečném vyšetřování .

NÁROČNÁ SLUŽBA

Služba ve vyhodnocovacím monitorovacím pracovišti je velmi náročná. Vyžaduje pozornost i znalost prostředí. Strážník musí vědět, kterým místům a v jaký čas je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Jedno ze stanovišť se nachází přímo v budově Integrovaného bezpečnostního centra v Nemocniční ulici v Moravské Ostravě a je součástí operačního střediska městské policie. Strážníci se zde střídají ve dvanáctihodinových směnách. Přestávku zpravidla mají po čtyřech hodinách. Během zmíněných čtyř hodin ale strážník v kuse sleduje monitory hodinu, maximálně hodinu a půl, poté se věnuje dalším činnostem a jeho místo zaujme kolega.