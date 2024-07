Za několik dní to bude jedenáct let, co byla v hotelovém pokoji v Hurghadě v Egyptě nalezena těla manželky a dcery Petra Kramného (46 let) z Karviné. Podle pravomocného rozsudku je během rodinné dovolené elektrickým proudem zavraždil právě Petr Kramný. Krajský soud v Ostravě mu v roce 2016 vyměřil osmadvacet let žaláře. Kramný odmítl, že by Moniku (36 let) a Kláru (8 let) připravil o život. Případ, který budil a stále budí velké emoce, se nyní vrací. Stanice Voyo v pátek 19. července uvádí první díl dokumentární série, která se zevrubně celé kauze věnuje.

Změněné životy

Dokument nebulvárním způsobem ukazuje osudy lidí, kterým událost změnila život. V pěti dílech se objeví příbuzní, blízcí přátelé, právníci, znalci, odborníci i samotný Petr Kramný.

„Oslovil jsem desítky lidí, kteří byli součástí rodiny a nejbližšího okolí Kramných. Většina z nich se se mnou ochotně sešla, ale natáčení se nechtěla zúčastnit. Každý asi z trochu jiných důvodů. Spojovala je bolest ze smrti jejich blízkých, ale i obava z toho, jak budeme jejich příběh vyprávět. Velmi si vážím toho, že se v naší sérii objeví nejbližší kamarádky Moniky Kramné. Rozhodly se vystoupit, aby uvedly na pravou míru některé z mýtů, které byly o Monice Kramné šířeny. Vážím si i účasti rodičů Petra Kramného,“ uvedl režisér Petr Hátle a doplnil: „Se všemi oslovenými jsem otevřeně komunikoval, vysvětloval jim, jak je jejich svědectví důležité, ale i rizika toho, co může jejich účinkování v sérii způsobit. Jasně jsem se jim snažil vysvětlit, jaká naše série bude. Že nám jde o nový, komplexní a nezatížený pohled na kauzu. Že mě upřímně zajímá jejich životní zkušenost a to, jak jim tato kauza zásadně změnila život.“

Hurghada i věznice

V rámci natáčení tvůrci zamířili do egyptského turistického letoviska Hurghada, na karvinské sídliště, ale i do věznice Mírov, kde si Petr Kramný odpykává svůj trest. K činu se nikdy nepřiznal a trvá na své nevině. Autorům dokumentární série poskytl obsáhlý rozhovor. „Nezpochybňujeme Kramného vinu, Petr Kramný je odsouzený vrah, ale v sérii poukazujeme na ‚bílá‘ místa ve vyšetřování a dáváme prostor i straně, která tvrdí, že Petr Kramný nikoho nezabil. Na prvním místě jsou lidé, kterým kauza změnila život na obou stranách konfliktu,“ uvedla kreativní producentka Voyo Erika Hníková.