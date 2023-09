Do prvních tříd dnes, v pondělí čtvrtého září, nastupuje 2605 žáků. Městská knihovna si pro prvňáčky přichystala i bezplatnou registraci do knihovny a na všech devětadvaceti pobočkách i sérii besed. Nejde ale o jediné překvapení, které je čeká.

Křest knihy Nevšední den knihovnice Květy, 1. září 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Knihovna města Ostravy prvního září pokřtila unikátní knihu s názvem Nevšední den knihovnice Květy. Někteří prvňáčci ji dostanou první den ve škole, ostatní poté při návštěvě knihovny. Na příběhu a ilustracích se podílely regionální autorky.

Důlní skřítek a Květa

Knížka pro ostravské prvňáčky je pilotním projektem Knihovny města Ostravy, který město finančně podpořilo. Publikace cílí na podporu čtenářské gramotnosti a tříbení čtenářských dovedností ostravských dětí ve věku 6–7 let.

Děj zcela nové knihy s názvem Nevšední den knihovnice Květy se odehrává v knihovně a hlavními postavami jsou knihovnice Květa a ostravský důlní skřítek. Knihovnice čelí útoku nezbedného větru, který v knihovně nenechal knihu na knize. Pomoc přichází v podobě nezvyklého hosta, důlního skřítka.

Jak příběh vlastně dopadne se dozví čtenáři v knížce na 77 stranách. Každá kapitola v závěru obsahuje také otázky, které prověří pozornost čtenáře či posluchače. Příběh čtenářům přibližuje nejen bezpečné prostředí knihovny, ale též hornickou historii i město Ostravu.

„Jsem za tento projekt rád, protože je dnes stále těžší dostat děti ke knížkám a není to všech rodinách samozřejmostí. Tahle akce povede k tomu, že všichni prvňáčci nějakou formou tuto knížku dostanou. Je to jedna z těch dalších aktivit, kterou se město Ostrava a městská knihovna snaží v dnešní digitalizované době televizí, YouTube a sociálních sítích přitáhnout děti k četbě a já jim za to moc děkuji,“ uvedl na křtu primátor Ostravy Jan Dohnal.

Tři témata

Publikaci Nevšední den knihovnice květy napsala regionální spisovatelka Lenka Rožnovská, která dostala ke knížce zadání na tři témata a mohla ji tak napsat „na klíč“.

„V knížce se mělo objevit město Ostrava, knihovna a prvňáčci. Do knížky jsem také chtěla dostat to, že Ostrava už není černá, jak si stále mnozí myslí, ale jde o krásné a barevné město, kde už se netěží uhlí. Máme tady zavřené doly, proto mě napadlo, že v těch dolech musí být nějací skřítci. Jednoho jsem poté dala do příběhu,“ popsala nápad na příběh v knize spisovatelka. O ilustrace se postarala ostravská výtvarnice a designérka Denisa Fialová.

K TÉMATU

Poprvé do školy

Do prvních tříd dnes nastoupí čtvrtého září 2605 žáků. Městská knihovna si pro prvňáčky přichystala i bezplatnou registraci do knihovny a na všech devětadvaceti pobočkách i sérii besed. „V principu kniha navazuje na víceletý projekt S knížkou do života / Bookstart, podporující předčtenářskou gramotnost našich nejmenších. Stojí za připomenutí, že město Ostrava byla jedním z prvních v zemi, které cíleně nasměrovalo pozornost rodičů čerstvě narozených dětí ke čtení. Díky tomu vzniklo v ostravských knihovnách na dvacet klubů pro rodiče a jejich děti,“ doplnila Irena Šťastná, ředitelka Knihovny města Ostravy.