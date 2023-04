Krátce před zasedáním zastupitelstva města byla podepsána očekávaná koaliční smlouva mezi ANO, Spolu, Ostravakem, Starosty a Piráty. Primátorem bude dle předpokladů Jan Dohnal.

V Ostravě je podepsána koalice, primátorem Jan Dohnal | Video: Deník/Petr Jiříček

„Všichni jsme věděli, že situaci musíme řešit. Dokázali jsme se vejít do kompromisu. Musím ocenit kolegy z hnutí ANO, kteří dál netrvali na většině v radě, což pro nás, Ostravaka a Starosty byla nepřekročitelná záležitost,“ řekl po podpisu koaliční smlouvy budoucí primátor Jan Dohnal.

Odvolání primátora Tomáše Macury a volbu Jana Dohnala mají zastupitelé realizovat po prodiskutování schválených bodů programu zasedání.

Večerní rozhodnutí: Ostravu a novou koalici má vést Jan Dohnal

Zpět do hry oproti některým momentům jednání se vrátili Piráti. „Situaci to odblokovalo. Žádný subjekt v radě tak nemá většinu a můžeme sestavit funkční koalici," dodal Dohnal, jenž je přesvědčen, že do vedení města vrátí stabilitu.

„Nejsem dotčený vnitrostranickými záležitostmi z ANO a byla na mně, coby primátorovi, shoda i u širších koaličních partnerů - samozřejmě kromě ANO," doplnil Dohnal, který chce využít návaznost na vládu v Praze. „Pro Ostravu to bude přínosem,“ nepochybuje.

K TÉMATU: Jaké bude nové rozložení sil v zastupitelstvu Ostravy



Koalice (37 křesel)

ANO 13, Spolu 9, Ostravak 8, Starostové 4, Piráti 3



Opozice (18 křesel)

Nezařazení 8

SPD 7

Ostravská levice 3