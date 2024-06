Další z akcí, která se hlásí k oslavám 100. výročí Velké Ostravy, se chystá na poslední červnovou sobotu v Komenského sadech. Láká už samotný název: První republika v roce 1924 s podtitulem Zahradní slavnost v kabaretním stylu.

V zahradě radniční restaurace v Komenského sadech se v sobotu uskuteční Zahradní slavnost v kabaretovém stylu. | Foto: Se svolením CKV Moravská Ostrava

Radniční restaurace v Komenského sadech v Ostravě v sobotu znovu dýchne meziválečnou prvorepublikovou atmosférou. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava připravilo už čtvrtý ročník retro zahradní slavnosti. Letos odkazuje na rok 1924 a hlásí se tak k oslavám 100. výročí vzniku takzvané Velké Ostravy, které ve městě rezonují už více jak půl roku.

„I letos jsme připravili program pro děti i dospělé, ve kterém vystoupí řada jedinečných hvězd. Své šansony zazpívá šarmantní Chantal Poullain, svět kouzel předvede iluzionista Ondřej Sládek, mistr České republiky v magii, v pořadu ´Sejdeme se s Cibulkou´ moderátor a publicista Aleš Cibulka vyzpovídá například Oldřicha Nového nebo Vlastu Buriana v podání imitátora Petra Martináka,“ říká dramaturgyně CKV Šárka Dospivová.

Zahradu restaurace pod věží Nové radnice i její okolí prostoupí hudba, tanec, zábava i gastronomické zážitky. Akce startuje ve 14 hodin a potrvá do 22.30.

K dalším programovým lahůdkám bude patřit mimo jiné koncert klavírního uskupení 88 TWICE, skeče a kontaktní vstupy herců s názvem Kukátko do roku 1924, nebo hudba jedné z nejlepších pražských skupin Sunny Swing Orchestra. „Konferenciérem akce bude i letos Robert Galia. A protože se tento ročník ponese v kabaretním stylu, vrcholem večerního programu bude jedinečné představení v podání The Prague Burlesque Show,“ sdělil dramaturg akce Dominik Beneš.

Prostranství pod širým nebem roztančí swingová taneční škola, zájemci se mohou svézt bryčkou taženou koňmi, užít si představení pouličních kejklířů a žonglérů, prohlédnout si autoveterány nebo historické bicykly Klubu českých velocipedistů z Hrabové, navštívit celnici a strážnici nebo se nechat zvěčnit dobovým fotografem.

„Už loni jsme se obrátili na návštěvníky, aby přišli v dobovém oděvu, a jsme rádi, že se tato myšlenka ujala. I v dalším ročníku akce máme pro dobově oděné hosty připraveny losy, díky kterým mohou vyhrát drobné dárky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,“ dodává ředitelka Centra kultury a vzdělávání Marcela Mrozková Heříková s připomínkou loňského ročníku, který měl podtitul První republika s vůní kávy.

Řada atrakcí je připravena také pro děti. Radniční restaurace nabídne i letos speciální prvorepublikové menu a tečkou bude velkolepý ohňostroj.