„Nevím, jestli jsme si my – a možná ještě víc klub Tomáše Macury – uvědomovali, že spolu s tím, jak mu přibývalo zastupitelů, vznikla situace, že někdo z nás bude muset jít do koalice se současnou opozicí, která koncertní síni tak nakloněná není,“ podotkl v dosud nepublikovaných částech exkluzivního rozhovoru pro Deník Martin Bednář, starosta Ostravy-Jihu a člen vyjednávacího týmu hnutí o koalici. „Projekt tímto spěje ke kompromisu, za který nemůžeme,“ dodal Bednář, podle něhož si Ostrava i Janáčkova filharmonie toto zázemí zaslouží.

Jak ale zmínil, někteří z vážných kandidátů na místo v koalici síní tak uchváceni nejsou. A nepravděpodobné subjekty (SPD, Ostravská levice) tím spíš. Leccos před pár dny naznačil už lídr Starostů pro Ostravu Jiří Jureček. „Nechceme jednání zabíjet na koncertní síni, chceme stavby, které tvoří moderní město. Ale nechceme síň za podmínek, kdy externí dotace tvoří sotva 20 procent,“ vzkázal jasně s tím, že Starostové jsou z obvodů nuceni a zvyklí na 75-90procentní externí financování. „Pak pro ni zvedneme ruku,“ řekl Jureček.

Dosud opoziční Ostravak je projektu možná více nakloněn, má však se Starosty dohodu, že do koalice půjdou jedině společně. „Konsekventně jsme pro opravu kulturáku a výstavbu koncertní síně, není to ale to hlavní, s čím jdeme do jednání,“ řekl lídr Lukáš Semerák, kterému na síni vadí jiné věci. „Profesní neznalost znamená mrhání časem, nešťastně je navrženo financování jejího parkovacího domu, nemáme podzemní průchody pod ulicí 28. října. A vlastně ani nevíme, kolik to vše bude stát, protože vedení města nám to dosud servírovalo salámovou metodou vše zvlášť, byť spolu vše souvisí. A tak spekulujeme v cifrách od tří do sedmi miliard,“ dodal Semerák, podle něhož se roky projektuje a stejnou dobu se nic nedělá pro zvýšení externích zdrojů. To má být priorita.

Kdyby nikdo nechtěl, ANO síň připraví v opozici

„Téma nevyřešíme v řádu týdnů, proto budeme chtít do případných koaličních smluv zakomponovat dodatek o otevření tohoto tématu v budoucnu,“ konstatuje Jiří Jureček od partnerů Starostů, kteří požadují rešerši celého projektu a zajištění lepšího externího financování. ANO, coby stále nejsilnější zastupitelský klub, zůstává neoblomné. „Neměli bychom jít do koalice s tím, že někdo případně nebude pro něco hlasovat. Věřím, že dojdeme ke shodě. Kdyby to pro někoho byl nepřekonatelný problém, můžeme se obrátit na jiného partnera,“ varuje Martin Bednář z vyjednávacího týmu ANO.

I Starostové s Ostravakem však chtějí primárně hledat body, které je s možnými partnery spojují, ne rozdělují. A také je možné, že budou jednat s jinými hráči. Otevřenost celé situace připustilo i ANO. „Stále je zde možnost, kterou však nechceme, a to že půjdeme do opozice, kde projekt lépe připravíme a za tři roky jej postavíme lepší,“ zmínil Martin Bednář scénář, při kterém by se ustanovilo vedení města, jež by o síni neuvažovalo.

K TÉMATU

Jaký je aktuální stav projektu?

U Domu kultury města Ostravy začíná být živo. Přípravy jeho rekonstrukce a následné stavby síně jsou v plném proudu. „Stavba byla předána a probíhají přípravné práce. Vyřizuje se povolení vjezdu, v amfiteátru se začalo s demoličními pracemi a další činnosti budou postupně přibývat,“ informovala na posledním zasedání zastupitelstva města investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (Nezařazení) s tím, že náklady na tuto fázi činí 128 milionů korun s DPH. Slíbená spoluúčast státu (600 milionů) je v řešení. „Výzva na ministerstvo kultury o 600milionovou dotaci byla vyhlášena 15. března a bude ukončena 30. dubna, město Ostrava předloží žádost v řádném termínu,“ sdělil na uvedeném zasedání 22. března primátor Tomáš Macura (Nezařazení).