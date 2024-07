Byla to sláva, která zastínila i probíhající hudební festival Colours of Ostrava, jinak tradičně největší akci v tomto období. Poklepat na základní kámen nové koncertní síně a poslechnout si Smetanovu Vltavu v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava přijel do Ostravy nejen prezident republiky Petr Pavel či ministr financí Zbyněk Stanjura, ale i věhlasný americký architekt Steven Holl, který přístavbu ve tvaru houslového pouzdra navrhnul.

Slavnostnímu okamžiku však byla přítomna řada dalších významných hostů, mezi nimi první dáma Eva Pavlová, budoucí šéfdirigent Janáčkovy filharmonie Daniel Raiskin a ředitel filharmonie Jan Žemla, podnikatel Jan Světlík, herec Vladimír Polák a v podstatě téměř celá regionální politická špička v čele s hejtmanem kraje Josefem Bělicou, primátorem města Janem Dohnalem či exprimátorem Tomášem Macurou, který byl ve vedení města v době přípravy projektu a jemuž se rovněž dostalo vícero poděkování. Slavnostní akt se těšil i zájmu veřejnosti.

Architekt Holl: Ostrava míří na světovou hudební mapu

„Pro českou hudbu a architekturu je to nesmírně vzrušující okamžik. Nová koncertní síň v Ostravě je dokonalý akustický nástroj ve svém pouzdře, který vznikl na základě pracovních výkresů a nyní dostane podobu v reálném prostoru a s reálným zvukem,“ popsal svůj projekt Steven Holl. Koncertní síň se podle něj stane inspirativním místem pro veřejnost i zahraniční návštěvníky. Naváže na bohatý hudební odkaz Ostravy a umožní městu zviditelnit se na světové hudební mapě,“ nepochybuje Holl.

I s ohledem na další významné stavby v oblasti – od designového parkovacího domu přes Černou kostku až třeba po celkovou a již započatou modernizaci třídy 28. října, projekt ocenil i prezident České republiky Petr Pavel.

„Moc si vážním odvahy předchozího vedení města a kraje, ale i současného, že se pustilo do tak náročného projektu, jakým je nová budova filharmonie,“ poděkoval prezident, který je rád, že v Ostravě zvítězil právě projekt Stevena Holla. „Má nejen potenciál oslovit jako architektonické dílo mnoho lidí, kteří odvážnou architekturu oceňují a rádi se na ni přijedou podívat, ale je to také dílo, které je technologicky inspirativní a šetrné k životnímu prostředí,“ dodal.

Kdy to bude, co tam bude a kdo to zaplatí

„Přínosy projektu na poli kultury i architektury jsou neoddiskutovatelné,“ shrnul primátor Ostravy Jan Dohnal, podle něhož – i přes různé politické tahanice a možné páky při změně na magistrátu – nikdy skutečně nehrozilo, že by nové vedení síň nechtělo postavit.

Přístavba nabídne velký koncertní sál s kapacitou 1300 míst, zázemí pro orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava, divadelní sál pro 490 lidí, komorní sál s 515 místy, edukační centrum pro 200 lidí, nahrávací studio světových parametrů či restauraci, kavárnu, nebo třeba salonky. Do listopadu by měla být vyhloubená stavební jáma pro koncertní síň, následně začne samotná stavba. Realizovat ji bude konsorcium firem Imos Brno a IPS Třinec, hotovo by mohlo být na konci roku 2027.

Městu na stavbu přispěl 300 miliony Moravskoslezský kraj a 600 miliony stát prostřednictvím ministerstva kultury. Od něj Ostrava získala také dotaci 120 milionů z Národního plánu obnovy a 125 milionů ze Státního fondu životního prostředí. Dvě miliardy si Ostrava půjčuje od Evropské investiční banky (EIB), na úvěr je navázán grant ve výši 500 milionů od Evropské komise. Zbytek Ostrava buďto už zaplatila či teprve zaplatí ze svého, na projekt si řadu let odkládala.