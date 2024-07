Hlavním cílem prezidentovy návštěvy v Ostravě bylo slavnostní zahájení stavby nového koncertního sálu, kde se setkal i s primátorem města Ostravy Janem Dohnalem, hejtmanem Moravskoslezského kraje Josefem Bělicou a také architektem koncertního sálu Stevenem Hollem.

„Jsem moc rád, že tady dnes mohu být, protože musím říct, že je pro mě velice povzbudivé vidět, že Ostrava dokáže nejenom revitalizovat staré stavby, které neodmyslitelně patří k jejímu obrazu, ale že se dokáže pustit do nových projektů, které mohou výrazně přispět k tomu, že obraz Ostravy jako černého průmyslového města bude dále nahrazen tím, že je to město moderní, zelené, odvážné a město, které má co nabídnout nejenom svým občanům,“ zahájil slavnostní ceremoniál prezident.

Ve svém projevu zmínil, že pokud se stavba stihne zrealizovat do konce jeho prezidentského mandátu, tak by se rád zúčastnil i úvodního koncertu. „Věřím tomu, že pro nás všechny to bude fajne,“ zakončil prezident. Po slavnostním poklepání kladívka na základní kámen nové koncertní síně následoval odjezd prezidenta a ukončení oficiálního programu. Prezident se podle informací Deníku objeví i na festivalu Colours of Ostrava, který v Dolních Vítkovicích probíhá do soboty 20. července. „Máme informaci, že se prezident zúčastní festivalu v roli návštěvníka,“ uvedl mluvčí Colours of Ostrava Jindřich Vaněk.

Po skončení oficiální návštěvy, spojené se zahájením stavby koncertní síně, pak prezident v rámci neveřejného programu navštívil například osadu Bedřiška.