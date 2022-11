U kulturáku třicítkou. Ostrava plánuje udělat z ulice 28. října městský bulvár

„Soutěž realizoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA). Dostali jsme sedm návrhů, nad třemi jsme vedli velmi dlouhou debatu. Sestavili jsme pořadí od prvního do třetího místa a s vítězem nyní vstoupíme do řízení na projektové práce, které bychom rádi zahájili v první polovině příštího roku,“ uvedla investiční náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová, podle níž by se proměna mohla začít realizovat v ideálním případě v roce 2025, při průtazích později.

Vítězný návrh ateliéru m2au (čti mňau, pozn. red.) počítá s množstvím zeleně v okolí kostela a s vodním dílem před ním v místě dnešního velkoplošného parkoviště. O parkovací místa lidé nepřijdou, pouze budou ve stejném počtu podle informací města „uklizena“, aby neničila celkový dojem lokality. Pozitivním předpokladem pro budoucí fáze příprav je to, že už nyní se k věci vyjádřili vlastníci jednotlivých nemovitostí v okolí, včetně fary, takže by nemělo dojít na obstrukce.

„Okolní sídliště patří mezi to kvalitnější, co v Ostravě máme. Kvalitní by měl být nově i prostor kolem kostela. Jako nereálná se však ukázala vize zúžení stávající vozovky ve Výškovické ulici, přestože by to bylo velmi žádoucí,“ popsal svým pohledem lokalitu ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.