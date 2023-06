/FOTO, VIDEO/ Ceny se zvedají oproti loňskému roku ve všech službách, a jinak to není ani na ostravských koupalištích. Ta venkovní musela oproti minulému roku zdražit. Hlavním důvodem je růst cen energií i potravin. Nejdražší vstupné je na Jihu, o další příčku se dělí Vřesina a Čapkárna, nejlevněji je na Kuňkališti v Proskovicích.

Letní koupaliště Ostrava-Poruba („Vřesina“)

Venkovním koupalištím počasí zatím moc nepřálo a provozovatelé i stánkaři hodnotí začínající letní sezónu jako slabší. „Už tady pracuji 20 let, takže mě nic takového nerozhodí. Věřím, že budeme mít vydařenou sezonu,“ uvedl správce Letního koupaliště v Ostravě-Porubě Jiří Smelík.

Stejný názor má i provozní Clubu Tropicana na Vřesině Daniel Kučera. „Sice je zatím červen, ale během toho loňského jsme měli pár dobrých dní za sebou. Letos tomu ale počasí moc nepřeje, takže letošní sezóna začala hůř než minulá,“ vysvětluje provozovatel. Sám se rozhodl pro zdražení veškerého sortimentu, včetně alkoholických drinků. Míchané drinky tak nabízí od 89 korun, půllitr piva za 50 korun.

Občerstvit se v areálu můžete párkem v rohlíku za 50 korun, langošem za 80 korun nebo gyrosem v tortile za 130 korun. Za vstup návštěvníci koupaliště v letošním roce zaplatí 170 korun za dospělého a 120 korun za dítě. Po 16. hodině vyjde nižší vstupné na 140 korun a 100 korun. „Zdražení se letos týká všech našich koupališť,“ uvedla Lenka Papajová, mluvčí společnosti Sareza, která provozuje koupaliště a bazény v Ostravě.

Vstupné celodenní:

Dospělý: 170 Kč

Děti 6-15 let, ZTP, senioři: 120 Kč

Děti do 6 let, ZTP/P - doprovod: zdarma

Rodinné vstupné 2 dospělí, 1 dítě: 440 Kč



Vstupné odpolední - od 16 hodin:

Dospělý: 140 Kč

Děti 6-15 let, ZTP, senioři: 100 Kč

Děti do 6 let, ZTP/P - doprovod: zdarma

Rodinné vstupné 2 dospělí, 1 dítě: 360 Kč

Každé další dítě k rodinnému vstupu: 80 Kč

Vodní areál Jih

Vstupné ve Vodním areálu Jih se letos vyšplhalo na 190 korun pro dospělého a 130 korun pro dětského návštěvníka nebo důchodce. Jídlo a pití zde vyjde o něco levněji než na porubské pobočce Sarezy, která je zřizovatelem tří největších koupališť v Ostravě. Půllitr piva si zde vypijete za 40 korun, klasický párek v rohlíku zde vyjde na 50 korun a langoš na 49 korun.

„Letošní sezona je zatím slabá, ale máme teprve červen, tak těžko hodnotit. Lidé si tady stejně pro ty hranolky nebo párek dojdou,“ uvedla s úsměvem jedna ze zaměstnankyň bufetu v areálu Magda Polhošová.

Vstupné dopolední - do 16 hodin:

Dospělý: 190 Kč

Děti 6-15 let, ZTP, senioři: 130 Kč

Děti do 6 let, ZTP/P - doprovod: zdarma

Rodinné vstupné 2 dospělí, 1 dítě: 490 Kč

Každé další dítě k rodinnému vstupu: 100 Kč

Omezený vstup při nepříznivém počasí bez atrakcí: 90 Kč



Vstupné odpolední - od 16 hodin:

Dospělý: 150 Kč

Děti 6-15 let, ZTP, senioři: 100 Kč

Děti do 6 let, ZTP/P - doprovod: zdarma

Rodinné vstupné 2 dospělí, 1 dítě: 380 Kč

Každé další dítě k rodinnému vstupu: 100 Kč

Vodní svět!!! (Čapkárna)

Dalším oblíbeným venkovním koupalištěm, především pro ty bydlící v okolí, v centru Ostravy Vodní svět!!!, kterému místní neřeknou jinak než Čapkárna. Vstupné je zde totožné jako ve Vřesině a při příchodu tak letos zaplatíte 170 korun za dospělého a 120 korun za dítě na celý den.

Je zde možnost navštívit jak venkovní tak i vnitřní areál, v tomto případě si však připlatíte a sáhnete hlouběji do kapsy. Dospělý zaplatí 240 korun a dítě za 180 korun. Kdo dostane chuť na půllitr čepovaného piva, zaplatí stejně jako na předchozích koupalištích. Místní bufet nabízí párek v rohlíku za 50 korun a smažený sýr s hranolkami za 120 korun.

Vstupné celodenní:

Dospělý: 170 Kč

Děti 6-15 let, ZTP, senioři: 120 Kč

Děti do 6 let, ZTP/P - doprovod: zdarma

Rodinné vstupné 2 dospělí, 1 dítě: 440 Kč

Každé další dítě k rodinnému vstupu: 100 Kč



Vstupné celodenní - do vnitřního i venkovního areálu:

Dospělý: 240 Kč

Děti 6-15 let, ZTP, senioři: 180 Kč

Děti do 6 let, ZTP/P - doprovod: zdarma

Rodinné vstupné 2 dospělí, 1 dítě: 640 Kč

Každé další dítě k rodinnému vstupu: 160 Kč

Nejlevnější je Kuňkaliště

Nejlevněji se Ostravané osvěží v Kuňkališti v Ostravě-Proskovicích. I zde museli vstupné letos zdražit o 10 korun. Dospělí zde zaplatí 100 a děti 60 korun. „Zavedli jsme permanentky na neomezený vstup na celé léto pro dospělého i dítě. Letos je o ně velký zájem,“ uvedl provozovatel koupaliště Michael Ďuriš. Cena permanentky je letos 1500 korun a ve vstupu pro dospělého je i jedno dítě.

Vstupné:

Dospělý: 100 Kč

Děti 6-15 let, ZTP, senioři: 60 Kč

Děti do 6 let, ZTP/P - doprovod: zdarma

Permanentka na léto 2023 s neomezenými vstupy pro dospělého+dítě: 1500 Kč