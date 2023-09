/FOTOGALERIE/ Po roce skončilo rozšíření multifunkčního sportoviště v Ostravě-Radvanicích. Prostory bývalého koupaliště se tak proměnily v jedno z největších venkovních hřišť tohoto druhu v České republice. „Našim hlavním cílem bylo dostat děti od počítačů. Zabaví se tady děti od těch nejmenších až po dospělé,“ vysvětluje starosta Radvanic Aleš Boháč.

Otevření KouParku v Ostravě-Radvanicích, 11. září 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

KouPark otevírá své brány veřejnosti a lidé tak mohou konečně se svými ratolestmi navštívit a vyzkoušet nejrůznější atrakce, které areál nabízí. Prostory bývalého koupaliště nyní vyplnily hřiště, skluzavky, trampolíny nebo houpačky. Náklady celé revitalizace přesáhly 41 milionů korun.

KouPark Radvanice

Cena vstupného nad 90 cm: 40 korun/5 hodin



Otevírací doba: od květen do září - od 8 do 21 hodin, od října do dubna - od 8 do 18 hodin

„Větší část financování pochází z dotací Ministerstva financí a o zbytek se postaralo Statutární město Ostrava. Bez této podpory by ze svého rozpočtu městský obvod hřiště nedokázal zrealizovat,“ uvedl Boháč.

Areál KouParku je nově kompletně oplocen a každý návštěvník nad 90 centimetrů platí vstupné 40 korun na pět hodin.

„Tato symbolická částka putuje na údržbu hřiště a zázemí,“ vysvětluje starosta obvodu.

Multifunkční hřiště je rozděleno na části podle věku. Houpačková část s malými klouzačkami a skákacími koulemi je vhodná pro děti od 3 do 12 let. Vysoké klouzačky a lezecké prvky od 6 let. „Hřiště se nám moc líbí a určitě ho budeme využívat často,“ uvedla Martina Baleja, jedna z prvních návštěvnic.