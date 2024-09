close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024.

Lídři nejsou v otázce projektů z Fondu spravedlivé transformace jednotní. „Proces byl pečlivě nastaven, bylo přihlášeno 65 projektů a ty finální schvalovala regionální stálo konference,“ uvedl lídr Starostů a Osobností pro kraj Ivo Vondrák, podle něhož projekty prošly důkladnou prověrkou a byly vybrány ty nejlepší.

„Spravedlivou transformaci dlouhodobě kritizujeme, peníze nejdou k lidem, jak by měly,“ oponuje lídr Pirátů Zuzana Klusová. Kritikou nešetří ani Sociální demokracie. „Zatím jsem slyšel jen o jednom projektu, a to jsou ty skleníky u Karviné, kde se má rozvíjet cestovní ruch. Myslím, že je to zcela postavené na vodě a takto koncipovaný fond našemu kraji nepomůže,“ myslí si lídr Svatopluk Němeček.

Ve videu se podívejte, jak odpovídali další lídři. Další díly s dalšími palčivými tématy našeho regionu vyjdou postupně už v následujících dnech.