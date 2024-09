The Little Gym v Ostravě motivuje děti k pohybu.

Sportovní, výtvarné, IT, jazykové nebo taneční. Děti v Ostravě mají na výběr z širokého množství zájmových kroužků, se kterými mohou vyplnit odpolední program po škole. Někteří rodiče nechávají dětem zbytek dne po vyučování volný, jiní se mimoškolní program snaží zpestřit nejrůznějšími zájmovými kroužky. Časté jsou také kombinace pohybových a rukodělných kroužků.

V Ostravě mají rodiče desítky možností, kam své děti přihlásit. Na výběr jsou nejrůznější sportovní aktivity od fotbalu, hokeje až po florbal nebo třeba japonský šerm. „Dcera už má od školky tři kroužky týdně. Gymnastiku, keramiku a tanečně pohybový kroužek. Ani letos jsme to neměnili a zároveň jí necháváme dvě volná odpoledne,“ řekla maminka osmileté dívky z Ostravy-Zábřehu.

The Little Gym Ostrava Kdo chce kromě „vyběhání“ zajistit svým ratolestem i rozvoj rovnováhy, koordinace a práci na správných pohybových vzorcích, může navštívit The Little Gym v centru Ostravy. „Lekce jsou určeny pro děti od 10 měsíců do 12 let, tedy do doby, kdy bude pohybový aparát připraven na jednosměrnou zátěž - hokej, fotbal, tenis,“ uvedla manažerka ostravské pobočky The Little Gym Kateřina Mareth. Celý program je postaven na základech gymnastiky, ale pomocí třídimenzionálního procesu určení se lektoři snaží propojit rozvoj jak fyzický, tak i sociální a emoční. Frančíza funguje po celém světě už 45 let s tím, že reaguje na trendy v oblasti vývoje dětí, ale i výchovy. „Jádro našeho týmu je stále, tudíž instruktoři se rok od roku zlepšují ve své práci s dětmi a vlastně s celými rodinami, které nás navštěvují, mají velice přátelský vztah. Zároveň neškatulkujeme a nenálepkujeme. Všechny ‚moc divoké‘, ‚moc bojácné‘ a jiné děti stavíme na stejnou startovací dráhu a často se stává, že jedna hodina týdně dokáže nálepku z dítěte odlepit,“ dodala Mareth. Lekce trvají od 45 do 60 minut a pololetní kurzovné vychází na 8610 korun. Webová stránka: www.ostrava.thelittlegym.eu Adresa: Švabinského 597/17, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Pro koho je kroužek určen: děti od 10 měsíců do 12 let

Sportovní gymnastické centrum Ostrava

Rodiče, kteří by chtěli pro děti zvolit plnohodnotnou sportovní gymnastiku a soustředit děti na tento sport „se vším všudy“, mají k dispozici například Sportovní gymnastické centrum Ostrava. „Momentálně nabíráme děvčátka do ročníku narození 2017 a chlapce do ročníku 2016. Zájem ze stran rodičů s dětmi je velký, ale je třeba počítat s tím, že gymnastika vyžaduje poměrně větší množství tréninkových hodin a s tím mají rodiče často problém. Je to sice kroužek pro děti, ale později už zabere intenzivnější čas,“ uvedla předsedkyně oddílu SGC Mirka Dudová.

Sportovní gymnastika si zároveň získala oblibu i během olympijských her v Paříži, kde se byla pozornost upřena například na americkou sportovní gymnastku Simone Bilesovou, která si z Paříže odvezla tři zlaté medaile a jednu stříbrnou. „Chodí k nám rodiče s tím, že viděli na olympiádě gymnastiku a chtěli by, aby to jejich děti také zkusily, takže zájem s olympiádou určitě také vzrostl,“ dodala předsedkyně oddílu. Tréninky probíhají podle věkových kategorií, kdy s věkem zároveň stoupá i počet tréninkových hodin. Cena se pohybuje v průměru od čtyř do šesti tisíc korun za pololetí podle družstva, do kterého jsou děti zařazeny.

Webová stránka: www.sgcostrava.eu

Pro koho je gymnastika určena: pro dívky a chlapce od 3 let

Středisko volného času Ostrava Pokud se mezi dětmi najdou takové, které neví, kde by chtěly mimoškolní program trávit, tak si mohou vybrat z širokého množství zájmových kroužků ve Středisku volného času Ostrava. Podávání přihlášek je v plném proudu a některé kroužky už se postupně zaplňují. „Největší zájem v posledních dnech je o parkur, míčové hry, fitness trampolíny nebo gymnastiky, florbal či cvičení pro rodiče s dětmi. Velký zájem je i o výtvarné kroužky keramiky“ uvedla ředitelka Střediska volného času Ostrava Milada Božeková. Děti zde mají na výběr jak ze sportovních aktivit, tak například i z kroužků týkajících se IT, fotografování a robotiky. Počet dětí ve skupině se liší podle daného kroužku a lekce probíhají jednou týdně. Rodiče mohou přihlašovat děti i v průběhu školního roku. „Přes to, že některé kroužky už mají plnou kapacitu, tak doporučujeme rodičům, aby se i tak přihlásili, protože je možné, že se některé ještě uvolní,“ dodala Božeková. Děti zde mohou navštěvovat i jazykové lekce nebo v posledních letech oblíbený Hobby horsing. Webová stránka: www.svcoo.cz Adresa: Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Pro koho jsou kroužky určeny: pro děti od 3 let do dospělosti

Helen Doron English Ostrava

Mimo pohybové a společenské kroužky s nejrůznějšími aktivitami jsou mezi mimoškolními aktivitami oblíbené i jazykové odpolední lekce. V centru Ostravy probíhají například lekce angličtiny ve výukovém centru Helen Doron English. Helen Doron English je mezinárodně uznávaná metoda výuky angličtiny pro děti od 9 měsíců do 18 let. Založila ji britská lingvistka Helen Doron v roce 1985 a metoda výuky využívá přirozený proces osvojování jazyka podobný tomu, jak se děti učí mateřský jazyk. Vše probíhá v malých skupinkách s vyškolenými lektory, což podporuje aktivní zapojení a rychlejší osvojení angličtiny.

„Koncept angličtiny by měl být zábavný tak, aby dítě udrželo pozornost a nenudilo se. Lekce menších dětí mají 45 minut a větších 60 minut s tím, že se mluví anglicky po celou dobu. Děti čerpají jednoduchá gramatická spojení a slovní zásobu, kterou si postupně osvojí. Naše lekce jsou určeny pro děti od osmi měsíců do osmnácti let s tím, že největší skupina dětí je od dvou do deseti let,“ vysvětluje manažerka výukového centra Helen Doron Jana Dvorská. Přihlašovat se mohou děti jak v průběhu září, tak i během školního roku. Cena za lekce, které probíhají jednou týdně, se pohybuje od 13900 korun za celý školní rok a v ceně je započítán i výukový set a mobilní aplikace.

Webová stránka: www.helendoron.cz/ostrava

Adresa: Poděbradova 41, 702 00 Ostrava

Pro koho je angličtina určena: pro děti od 8 měsíců do 18 let