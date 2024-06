O co jde? Ostrava podle zmíněné dříve kritizované dohody odkupuje 31 bytů a 119 parkovacích míst v podzemních garážích za celkovou částku necelých 289 milionů korun s DPH. Za byty zaplatí i s daní 213 milionů, tedy přesně 92 300 korun za metr čtvereční obytné plochy. Právě předražená cena byla jablkem sváru. Za jedno parkovací místo pak město zaplatí 525 tisíc korun, což je dnes naopak považováno za zhruba poloviční částku, než za jakou by garáže postavilo město.

Jenže z původního plánu rozšířit nájemní bytový fond a poskytnout parkovací místa lidem, kteří při návštěvě centra nemají kde zaparkovat, po změnách ve vedení města sešlo. „Byty se budeme snažit prodat a parkovací místa nabídnout k dlouhodobému pronájmu,“ potvrdil na zastupitelstvu ve středu 26. června primátor Jan Dohnal (ODS). Zprvu tvrdil, že ohledně bytů je to jen jedna z variant, nakonec ale uznal, že ve svém vlastnictví si je město ponechá pouze v případě, že se je na trhu nepodaří udat.

Primátor: Proč máme 30 bytů za 300 milionů?

„Když mi to říkali lidé na ulici, myslela jsem si, že je to vtip,“ nevěřila svým uším zastupitelka Zuzana Bajgarová (Jdeto!!!), načež se rozjela víc než hodinová diskuse. „Proč takto uvažujete? Proč nechcete v centru bytový fond rozvíjet? A parkovací kapacity se stavěly pro širokou veřejnost, aby nahradily původní parkoviště a návštěvníci měli kde zaparkovat. To jim ale vůbec neumožníme,“ láteřila Bajgarová, která zároveň poukázala na dopad výhledového rušení parkovacích míst na Černé louce. „To je radikální změna strategie,“ shrnula.

Podle primátora by město nemělo vlastnit bytový fond v tak vysoké hodnotě a v budoucnu tak zřejmě i čelit nákladnějším opravám. „Je snad v pořádku, že jsme si všichni pořídili 30 bytů v centru za bezmála 300 milionů?“ zkritizoval primátor Dohnal dřívější dohodu o nynějším odkupu. U parkovacích míst je podle něj problém v tom, že není možné lidem zabránit ve východu z garáží do samotného bytového komplexu, navíc by počet míst, které označil jako pár desítek, nebyl nijak převratný. „Bohužel na to nebylo u projektování pamatováno, u toho jsme nikdo nebyli,“ řekl primátor.

Město se zpronevěřilo, hřmí opozice

Podle opozice jsou to ale pouze výmluvy a zabránit ve vstupu do bytových prostor z garáží lze prostým nakonfigurováním přístupových kódů. „Co se tu teď říká, považuju za skandální,“ nechal se z opoziční lavice slyšet někdejší primátor Tomáš Macura (Jdeto!!!). „Přicházíte s fatální změnou konceptu, to jsme se jako město vůbec nemuseli do projektu od začátku zapojovat. Pokud město bytový fond rozprodá, podle mě se za tímto účelem zpronevěřilo,“ odhodil rukavičky Macura a navlékl bojové rukavice.

„Pamatuju si atak doktora Semeráka, který nás tehdy proklínal, že jsme projekt úplně zhatili, protože namísto podpory nájemního bydlení dáváme prostor investorům nakoupit byty, které budou pak pronajímat nevím k čemu. Horoval za to, abychom se vrátili k čistě nájemnímu bydlení. A teď s účastí hnutí Ostravak zpět ve vedení města nebude nájemní bydlení žádné? Ani žádné parkování? To je pro mě jako blesk z čistého nebe,“ žehral Tomáš Macura na úplnou změnu strategie.

Koupi odhlasovali, kritika bude při prodeji

„Jestliže město dokáže postavit koncertní síň za tři miliardy, nepochybně by zvládlo i tento komplex. V tomto rozhodnutí byl zásadní problém, který projekt prodražil,“ poukázal jmenovaný Lukáš Semerák (Ostravak) na podle něj klíčový problém.

„Marně jsem se před lety rozčiloval a poukazoval na to, že cena bytů bude příliš vysoká. Z původně monofunkčního bloku vznikl hybrid. To jsou důsledky toho, že jsme do projektu zasáhli, kombinace investičních bytů a nájemního bydlení se holt chová jinak. Přesto věřím, že to bude projekt, který chceme a který pomůže k oživení centra města,“ dodal Semerák (Ostravak).

Podle opozice rozhodnutí města povede k další nedostupnosti bytů v centru Ostravy a k přetrvávajícím problémům s parkováním návštěvníků. Výkup bytů do rukou města zastupitelé přesto jednohlasně schválili, daleko rozdílnější názory a další kritickou diskuzi lze očekávat po prázdninách při případném hlasování o prodeji bytů. Otázka pronájmu parkovacích míst by však dále měla být už jen v gesci radních.