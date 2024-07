Industriální prvky v interiéru zůstaly přiznány, díky čemuž se celý design restaurace zasadil do prostředí Dolních Vítkovic. Restaurace L’Osteria nabízí ve svém menu italské pokrmy v čele s pizzou a těstovinami. Celý koncept restaurace je ale striktně daný, a proto má v restauraci všechno své místo a sekci. Kromě striktního designu a fungování, se i objednávky zboží řeší přes centrální sklad. Tím si majitelé franšízy chtějí pojistit, aby se zákazník setkal se stejným přístupem, designem a pokrmy v jakékoli pobočce v Evropě.

„Samozřejmě můžeme lokálně objednávat například ovoce a zeleninu, ale je důležité dodržovat i striktní recepturu. Pokud by přišly například cherry rajčata větší, tak z toho bohužel nemůžeme připravit daný pokrm, protože se nemohou přikrojovat a nedodrželi bychom recept,“ vysvětluje fungování restaurace generální manažer. Kromě klasických italských pokrmů je v L’Osterii prostor i pro experimenty a zákazníci si tak mohou například pizzu upravit a sestavit podle představ. „Mezi objednávkami vévodí například antipasti pro dva nebo pizza, kterou máme v nabídce například ve stylu Caesar salátu, kterou jinde běžně nenajdou. Nechybí ani pizza Hawaii,“ popisuje Dzurja.

Ačkoliv má restaurace otevřeno teprve dva týdny, během konání festivalu Beats for Love a Colours of Ostrava bude pro veřejnost mimo festival uzavřena. „Domluvili jsme se na tom, že letos se přizpůsobíme festivalu a dveře restaurace tak zůstanou otevřeny pouze pro návštěvníky Beats for Love a Colours of Ostrava. Během tohoto období nebudou fungovat rezervace stolů, které máme jinak běžně k dispozici,“ vysvětluje manažer. Pro veřejnost se tak L’Osteria otevře opět v neděli 7. července. Stejný scénář se bude opakovat i během festivalu Colours of Ostrava za 14 dní. „Byla to momentálně nejjednodušší varianta. Festivalový provoz si tak otestujeme a uvidíme, jestli to tam bude i příští rok,“ dodal manažer.

MŮŽE VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Beats for Love je tady. Vstupenky na festival jsou stále k dispozici Reportáž z tiskové konference festivalu Beats for Love, 4. června 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Speciální festivalová nabídka ale v L’Osterii v plánu není. Zákazníci si tak budou moci objednat z klasického menu, kde najdou například domácí ledový čaj za 60 korun, aperol spritz za 138 korun a salát caesare za 198 korun, spaghetti carbonara za 258 korun nebo pizzu quattro formaggi za 328 korun.