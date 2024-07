Lékárna Fakultní nemocnice Ostrava otevřela své brány lidem, ale jinak, než je běžné. Den otevřených dveří a především interaktivní workshop si pochvalovali všichni, kdo využili pozvání a nahlédli do zákulisí farmacie.

Porubská lékárna v areálu Fakultní nemocnice Ostrava se otevřela všem zájemcům v rámci takzvaného Dne lékáren. Pro návštěvníky byla připravena exkurze a hlavně také atraktivní workshop.

Lidé se mohli podívat do prostor, kde se léky vyrábějí a skladují. „Lidé tak měli možnost podívat se do našeho zázemí a dozvědět se, jak se léky správně uchovávají. Součástí byly také minipřednášky o konopí nebo o významu a působnosti klinického farmaceuta,“ popisuje farmaceutická asistentka Lékárny FN Ostrava Hana Theimerová.

Vyzkoušet si na vlastní kůži práci v lékárně a připravit léčivou recepturu v rámci interaktivního workshopu, to bylo největší lákadlo pro návštěvníky. „Zájemci vyráběli krém na ruce. Přidával se do něj panthenol, které léčí vysušenou a popraskanou kůži,“ doplňuje Theimerová.

| Video: Youtube

„Ráda jsem se přihlásila. Nevím proč, ale od dětství mě láká prostředí lékáren. Proto jsem chtěla vidět zákulisí, jak se to všechno dělá a připravuje. Velmi jsem si to užila,“ zhodnotila akci jedna z účastnic Helena Mokryšová.

Lékárna FN Ostrava uspořádala tuto akci podruhé v historii. „Poprvé se konala loni. Od mnoha návštěvníků byl tak velký ohlas, že jsme se do toho pustili znovu a řekli si, že by to mohla být každoroční akce, při níž se lékárna otevře veřejnosti,“ připojuje své postřehy Hana Theimerová.

Lékárna FN Ostrava je rozlohou největším zařízením svého druhu v Moravskoslezském kraji a s nejvyšším počtem zaměstnanců, kterých je celkem 70. Zajišťuje nepřetržitý provoz. Farmaceuti tady ročně zpracují 200 tisíc receptů a vyrobí 7 500 individuálních léčivých přípravků.