„Kolik platíš za energie, o kolik ti zvýšili cenu?“ Dříve jste se v hospodách u vedlejšího stolu doslechli o fotbalových výsledcích či sousedských drbech, dnes je hlavním tématem ve společnosti zdražování. Elektřiny, plynu či třeba potravin. V případě tepla, před zimou jedné z klíčových komodit, to v případě Ostravanů činilo letos přesně 22,5 procenta.

Řádění dětského gangu v Ostravě-Hrabůvce policie potvrdila, hlídá okolí školy

Společnost Veolia Energie v rámci Moravskoslezského kraje dodává teplo do více než sto tisíc domácností, v Ostravě pak asi do 60 tisíc domácností, k tomu nemocnicím, školám, úřadům, obchodům a firmám. Právě v Ostravě se snažila o ještě větší cenový nárůst. Přesněji řečeno o 25 procent. „Město nakonec usmlouvalo o dvě a půl procenta lepší sazbu, takže nově lidé platí 776 korun za GJ, což u průměrné rodiny činí asi o 285 korun měsíčně víc než v minulém roce,“ oznámili radní zastupitelům na přelomu roku.

O kolik víc v příštím roce?

O kolik víc v příštím roce?Díky celoročně platné ceně se v průběhu roku Ostravanům teplo nezdražovalo, to už ale brzy nebude platit. „Našim zákazníkům zůstávají stabilní ceny až do konce roku. O výši cen za dodané teplo na příští rok bude rozhodovat vývoj situace na trhu s energiemi v posledních měsících letošního roku. Předběžně můžeme říct, že se nebude jednat o navýšení v násobcích, ale půjde o desítky procent, což bude pro domácnosti znamenat navýšení o stokoruny měsíčně,“ komentoval víc než kdy jindy poptávanou informaci obchodní ředitel Veolie Jakub Tobola. Přesnou cenu zatím nikdo nezná.

Elektrokoloběžky a elektrokola rozdělily Ostravu. Zakáže je i Jih a Poruba?

Pravděpodobné však je, že lidé budou muset opět sáhnout o něco hlouběji do kapsy. Stejně jako například v případě poplatku za odpady, který od nového roku vzroste o 222 korun, tedy z 498 korun na 720 korun. Změnu už s ročním předstihem odsouhlasili zastupitelé města, týkat se ale nebude seniorů a dětí do šesti let. Ti budou platit stále stejně.