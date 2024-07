Prakticky okamžitě s vyhlášením úpadku ostravské hutě Liberty přišel Moravskoslezský kraj s nabídkou bezúročných půjček zaměstnancům hutě. Do začátku července o půjčku zažádalo 606 pracovníků. Krajský úřad dosud vyplatil pomoc 554 žadatelů v celkové částce 13,85 milionu korun.

„Zaměstnanci huti mají za sebou více než půl roku nejistoty. Všichni jsme věřili, že situace v ostravské huti dopadne jinak než oznámením krachu. Teď nám jen zbývá doufat, že se najde vhodný kupec, který výrobu oceli v našem kraji zachová. Než bude vše dořešeno, nabídli jsme zaměstnancům Liberty finanční pomoc. Bezúročná půjčka by jim měla pomoci zvládnout toto těžké období,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica a připomněl, že kraj nabídl bezúročné půjčky ve výši 25 tisíc korun pro občany kraje, kteří byli současně k 31.5.2024 zaměstnanci Liberty. Splatnost mají nejpozději na konci tohoto roku.

Od července pro půjčku na krajský úřad

I po začátku července mohou zaměstnanci o bezúročné půjčky žádat, nicméně nyní už na novém místě. Původně se o půjčky žádalo ve školícím středisku přímo v areálu Liberty. Od nového měsíce se kontaktní místo přesunulo do budovy Krajského úřadu na ulici 28. října. Žadatelé mohou docházet během klasických úředních hodin hejtmanství kraje, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

„Žádosti o půjčku přijímáme denně ve všední dny od úterka 18. června. Ke konci minulého týdne navštívily školící středisko huti přes čtyři tisíce zaměstnanců, jen asi 15 procent z nich si na místě zažádalo o půjčku, přesně 606 osob. Rada kraje žádosti schvaluje postupně, kromě předem stanovených termínů se setkáváme i každý čtvrtek. Jakmile je žádost krajskými radními schválena a ze strany hejtmanství podepsána, je potřeba, aby si ji žadatel osobně převzal. Až pak je možná výplata. Zatím nám tento nastavený systém šlape skvěle, z účtu kraje už odešly platby pro 554 žadatelů,“ sdělil hejtman a doplnil, že zatím bylo vyhověno skoro všem žadatelům, radní dosud zamítli pouze 3 žádosti, podali je totiž cizinci.

Největší nápor byl hned po vyhlášení nabídky

Největší počet žádostí o bezúročnou půjčku evidovali krajští úředníci současně s vyhlášením nabídky. „V prvních dnech si o půjčku řeklo přes sto zájemců, nejvíce žádostí, přesně 173 jsme evidovali ve středu 19. června. Pak se počet zájemců začal postupně snižovat. V minulém týdnu si o půjčku zažádalo v pondělí 60, v úterý 38, ve středu 26, ve čtvrtek už jen 17 a v pátek pak 14 lidí. Usuzujeme, že těm nejpotřebnějším jsme už pomohli. Nicméně žádosti ještě stále přijímáme,“ ujistil hejtman kraje Josef Bělica s tím, že ještě není určeno, kdy bude příjem žádostí o bezúročnou půjčku ukončen. Nejen zmíněnou půjčkou pomáhá Moravskoslezský kraj hutníkům z Kunčic. Další pomocí je bezplatná telefonní linka, kam lidé mohou volat o rady.