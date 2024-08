Majetek společnosti LEPO byl ohrožen, protože jednatelé Ian Mark Hunter a Ajay Kumara Aggarwal, spříznění manažeři majitele Liberty Ostrava Sanjeeva Gupty, podle dostupných informací nechávali provádět ze svých pozic finanční transakce, které byly zásadně proti zájmům Liberty Ostrava i LEPO a věřitelů.

Společnost EGAP proto z pozice zajištěného věřitele nechala prostřednictvím Komerční banky zablokovat účty společnosti LEPO. Přijaté předběžné opatření je jediným účinným opatřením, které zamezuje jednatelům nakládat s majetkem či provádět zásadní ekonomická rozhodnutí bez souhlasu insolvenčního správce. „Díky tomuto opatření bude zachován majetek společnosti a další kroky firmy povedou k maximálnímu možnému uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení, zachování provozu podniku i udržení podstatné části pracovních míst,“ říká insolvenční správce Šimon Peták.

Udělení dispozičních práv insolvenčnímu správci zároveň přináší transparentnost do insolvenčního řízení. „Toto opatření je otázka ochrany majetku a práv věřitelů. Pokud by nebylo přijato, hrozilo by jednak zastavení provozu závodu LEPO a jednak další vyvádění majetku mimo LEPO. Soud tedy naprosto správně vyhodnotil situaci a vyhověl našemu návrhu na vydání předběžné opatření,“ říká Šimon Peták. Vyhovění návrhu je také klíčové pro odblokování účtů společnosti LEPO, které EGAP nechal zablokovat.

V případě, že by soud návrhu na předběžné opatření nevyhověl, hrozily fatální následky. Pokud by totiž jednatelé měli nadále přístup k účtům a majetku společnosti, existuje riziko, že by docházelo k vyvádění peněz i majetku. Již dříve totiž jednatelé prokázali, že nesledují primárně zájem věřitelů. Vydání předběžného opatření bylo v tomto případě podle návrhu nejenom žádoucí, ale i nezbytné. V krajním případě by totiž dokonce mohlo dojít k úplně likvidaci majetku společnosti. Tím by byla šance na jakékoliv uspokojení věřitelů naprosto mizivá.