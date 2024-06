Huť v současné chvíli nemá peníze na mzdy a zaměstnanci si tento týden zažádali o náhradu mzdy prostřednictvím úřadu práce. Někteří pracovníci Liberty Ostrava si navíc o úterního dopoledne mohou žádat o bezúročnou půjčku 25 tisíc korun. Hutní podnik Liberty Ostrava na sebe v minulém týdnu u Krajského soudu v Ostravě podal insolvenční návrh. K tomu, jak by se situace s Liberty Ostrava mohla vyřešit, informoval novináře ministr financí Zbyněk Stanjura: „Mělo by smysl řešit to dohromady. Není to názor ministrů, ale říkají nám to všichni experti, který tomuto odvětví rozumí,“ uvedl Stanjura k tomu, že by měl mít potenciální investor chtít scelit majetek a neoddělovat energetickou část od ocelárny.

„Nebuďme prosím přehnanými optimisty. Vstup kohokoli do Liberty je za dané situace velké riziko pro budoucího investora. My jako stát můžeme udělat pouze to, že se budeme snažit to riziko do jisté míry zredukovat. Ale budoucnost by měla být taková, že pokud bude výroba zachována, tak by měla vzniknout i garance transformace výroby ve smyslu nových trendů. Například výroby zelené harmonizované oceli a jiných výrobních procesů, což bude do budoucna znamenat investiční náklady. O to těžší bude nového investora přilákat,“ informovat novináře na čtvrtečním tiskovém brífinku ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Soud poslal do úpadku hutní společnost Liberty Ostrava

Podle ministra by tak stát udělal vše proto, aby stát přilákal potenciálního investora, který by kritickou situaci v Liberty Ostrava vyřešil. „Považujeme to za lepší variantu, než to rozkouskovat a prostě jen spekulativně prodat,“ dodal.

Ostravská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Už delší dobu má potíže platit závazky a od prosince, kdy jí firma Tameh Czech zastavila dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Většina zaměstnanců je od té doby doma. Před věřiteli, kterých je okolo 1300, chrání huť moratorium vyhlášené soudem. Liberty už dříve uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.