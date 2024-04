Většina zaměstnanců Liberty Ostrava bude v následujících šesti týdnech pobírat o třicet procent nižší plat než dosud. Týká se to lidí, kteří zůstávají doma, tedy asi 3300 lidí.

Až dva tisíce lidí demonstrovalo před Liberty Ostrava za práci | Video: Deník/Petr Jiříček

S koncem března skončila také doba, kdy lidé, kteří kvůli problémům v huti zůstávají doma, pobírali sto procent průměrného platu. Firma už to zaměstnancům oznámila oficiálním dopisem. V praxi to znamená, že návrat většiny zaměstnanců do práce se posouvá hned o šest týdnů, nikoli o týden, jak dosud opakovaně oznamovalo a prodlužovalo vedení podniku.

„Od 8. dubna do 19. května 2024 jsme přijali rozhodnutí, že dotčeným zaměstnancům společnosti Liberty Ostrava a.s. a LEPO bude vyplácena zákonná náhrada mzdy ve výši 70 % jejich průměrného výdělku,“ stojí v oznamovacím dopise s tím, že za poslední tři měsíce bylo mnohým lidem (všem, kteří nedocházeli do práce, pozn. red.) vypláceno až 100 % průměrné mzdy a mzdových nároků.

Jak v mediálních vyjádřeních upřesnil odborový předák Liberty Ostrava Petr Slanina, lidé v takové situaci dostávali mnohdy více peněz, než jaká byla jejich běžná měsíční mzda – a tedy zároveň více, než zbylí zaměstnanci, kteří v uplynulých měsících docházeli do práce.

Tato doba však už pominula, a jak vyplývá z kolektivní smlouvy, zaměstnanci, kteří nedocházejí do práce, budou pobírat o třicet procent platu méně.

„Dle platné kolektivní smlouvy, kdy nemůže-li zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci z důvodu částečné nezaměstnanosti, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 70 % jeho průměrného výdělku za podmínky, že vyhlášení částečné nezaměstnanosti nebude přesahovat období 6 kalendářních týdnů po sobě jdoucích,“ stojí dále v dopise zaměstnancům.

Petr Slanina pro Deník už dříve řekl, že se odbory budou snažit vyjednat lidem stoprocentní plat i od dubna dál, zjevně se to ale nepodařilo. Do huti nyní dochází zhruba 2100 z 5400 zaměstnanců huti. Celkem jich tam pracuje bezmála šest tisíc, zaměstnanci Tamehu však rovněž setrvávají doma, a to s 80 procenty mzdy. Mnozí už si našli doplňkové zaměstnání.

Jak už Deník informoval, Tameh je kvůli sporům s Liberty, která mu dluží asi 2,2 miliardy, v insolvenci a nově i na prodej. Liberty Ostrava má do 22. června soudem prodloužené moratorium, které ji chrání před věřiteli, aby mohla plnit svůj restrukturalizační plán. K němu se mají všichni věřitelé vyjádřit do 15. dubna.