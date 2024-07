Navrhují, aby stát jako významný věřitel firmy jednal razantněji a připravil se na její převzetí a prodej. Napsali to v otevřeném dopise, který poskytli ČTK. Pod dopisem jsou podepsaní odboroví předáci Petr Slanina, Alena Sobolová a Petr Zegzulka. Mluvčí vlády Lucie Ješátková uvedla, že kabinet situaci v huti řeší od počátku aktivně.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí společnost Tameh Czech zastavila dodávky energií. Převážná část zaměstnanců, kterých má podnik zhruba 5000, je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. Minulý měsíc lidé nedostali mzdy a náhrady jim vyplácí stát prostřednictvím úřadu práce.

"Jsme hluboce znepokojeni situací, ve které se nyní nacházíme. Ačkoliv zde proběhla celá řada návštěv politiků, v tuto chvíli nemáme žádné informace o tom, jak se bude nastalá situace řešit," napsali odboráři.

Uvedli, že zaměstnance vyzvali, aby hromadně huť neopouštěli a neznemožnili tak prodej novému kupci, protože bez jejich odbornosti firmu provozovat nelze. "Avšak do této chvíle nám nikdo nesdělil, jaký bude další postup a zda máme nadále zaměstnance přemlouvat, aby vyčkali a huť neopouštěli, což se nám zatím daří," uvedli odboráři.

Odboráři poukazují na to, že náhradní mzdu od státu mohou lidé dostat jen za květen, červen a červenec. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív přislíbil, že pokud se najde investor s vážným zájmem, připraví případně rychlou novelu s prodloužením výplaty o další měsíc či dva. "Přes optimistická sdělení ministra Jurečky zatím nemáme žádné konkrétní zprávy, co se bude dít od srpna, a nevíme, co máme zaměstnancům říct. Za situace, kdy v huti často pracují manželé či celé rodiny, které jsou odkázány jen na jeden zdroj příjmů, potřebujeme vědět, co vláda zamýšlí. Zda hledá vhodného kupce a jak hodlá řešit případný výpadek příjmů zaměstnanců, než k tomuto prodeji dojde," napsali odboráři. Výpadek příjmů z huti se podle nich netýká jen zaměstnanců, ale i těch, kteří jsou na nich závislí, tedy až 20.000 lidí.

Jurečka minulý týden uvedl, že pro vládu je klíčové znát představu insolvenčního správce o řešení. Zástupci vlády se proto chtějí se správcem a představiteli vedení podniku sejít. Mluvčí ministerstva Kateřina Procházková ČTK dnes řekla, že termín schůzky se hledá a další postup bude záviset na výsledku jednání.

Vláda by podle odborů měla hrát aktivnější roli. "Proto Vás žádáme o následující: Aby se stát, jako významný věřitel naší společnosti, začal mnohem aktivněji angažovat na řešení celé situace prostřednictvím věřitelského výboru a aby razantně vstoupil do celé situace tím, že bude napomáhat všemi dostupnými prostředky v přípravě na převzetí státem a přípravou na prodej firmy," napsali odboráři.

"Vláda situaci v Liberty Ostrava řeší od samého začátku aktivně a s ohledem na zaměstnance huti," sdělila ČTK Ješátková. Podle ní postup vlády koordinuje místopředseda Marian Jurečka především ve spolupráci s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) a ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (STAN). "Chceme, aby se podařilo najít strategického investora s cílem zachovat co největší část výroby a pracovních míst," dodala mluvčí.

Politiky odbory také žádají, aby prověřili možnost finanční podpory například formou uvolnění emisních povolenek, na které má huť nárok, tak aby bylo možné alespoň částečně obnovit provoz sekundární výroby, aby huť mohla vyrábět a pokrýt náklady, než ji získá nový majitel. Zároveň by tak pokryla požadavky zákazníků a udržela alespoň částečně své zákaznické portfolio.

Emisní povolenky umožňují vypouštět do ovzduší oxid uhličitý. Platí je uhelné elektrárny či průmyslové podniky a lze s nimi obchodovat. Stát povolenky hutím každoročně přiděluje jako podporu českého ocelářství.

Huť v roce 2019, kdy ji Liberty kupovala od ArcelorMittalu, disponovala emisními povolenkami v hodnotě asi 5,6 miliardy korun, které si předtím šetřila na financování modernizace. Nový majitel ale s povolenkami začal obchodovat a prodal je. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na konci dubna řekl, že neočekává, že by ministerstvo Liberty bezplatné emisní povolenky v nejbližších dnech udělilo.

Odboráři rovněž žádají, aby huť byla prodána jako celek, včetně energetiky, tedy v současné době samostatné společnosti Tameh Czech. "Nelze již opakovat stejnou chybu, aby se dvě společnosti vzájemně vydíraly a docházelo ke sporům," uvedli odboráři.

Tameh je v areálu Liberty. Jde o někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodával elektřinu, různé plyny a páry, Liberty zase Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů. Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. Když se majitelem huti stala v roce 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

Tameh skončil loni v prosinci v úpadku. Své problémy zdůvodnil tím, že mu Liberty dlouhodobě neplatila.