Zaměstnanci Liberty Ostrava zřejmě budou muset odstupné vymáhat prostřednictvím insolvenčního správce. Novinářům to řekli odboráři po dnešním jednání s českým vedením zadluženého hutního podniku, které se týkalo hromadného propouštění. Zástupci odborů se shodli na tom, že pro zaměstnance po jednání nemají dobré zprávy. Výpovědi by měl podle nich podnik rozdat v srpnu, ještě v září a říjnu ale lidé budou muset chodit do práce. Hrozí přitom, že za tyto měsíce nedostanou mzdu. Vyjádření vedení firmy ČTK zjišťuje.

"Pozitivní zprávy nemáme pro zaměstnance v podstatě žádné. Bohužel šli jsme s otázkami, ale odcházeli jsme ne se všemi odpověďmi. Zaměstnanci, kteří dostanou výpověď, tak pořád je nad nimi to, že budou ve výpovědní době stále zaměstnanci hutě, ale přesto budou vědět, že až do konce října nebudou dostávat mzdu. Budou vědět, že nedostanou odstupné, ale že si o něj budou muset žádat vlastně v konkurzu," uvedl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Podle něj má většina pracovníků podle kolektivní smlouvy nárok na devítiměsíční odstupné.

Slanina řekl, že odbory žádaly o to, aby zaměstnanci měli ve výpovědích napsané, že po celou výpovědní dobu budou tzv. na překážkách na straně zaměstnavatelů. "Aby je v tu dobu zaměstnavatel nezval do práce, aby si tím pádem mohli dělat rekvalifikace, někde se zaučovat, a mohli fungovat, jako by už skoro nebyli zaměstnanci firmy," uvedl Slanina. Doplnil, že zaměstnavatel to vzal jako podnět, s nímž se pokusí pracovat. Podle Slaniny ale stále existuje část zaměstnanců, u nichž zaměstnavatel přítomnost na pracovišti bude požadovat. Jde například o lidi z koksovny, která se nyní odstavuje.

"Z jednání jsem velice zklamaný, pro zaměstnance nemáme žádnou dobrou zprávu, nedozvěděli jsem se, kdo bude platit ty, co budou chodit do práce," uvedl předseda odborové organizace ocelárny Liberty Roman Bečica. Dodal, že končit má 2300 zaměstnanců, ale přes 600 z nich už podalo výpovědi. "Zůstává tak 1700 lidí, kteří spadnou do insolvenčního vypořádání. A já nejsem přesvědčený, že firma na to bude mít peníze, aby se slušně zachovala k zaměstnancům," řekl. Šance na řádné vyplacení odstupného bez nutnosti jeho vymáhání je podle něj nulová. Mnoho lidí přitom podle něj pracuje v hutích desítky let.

Podobně hovořil i další z odborových předáků, předseda odborové organizace rourovny v Liberty Ostrava Petr Zegzulka, který hromadné propouštění odmítá. "Víme, že právně je to v pořádku, ale morálně je to opravdu za hranou, Tady si někdo dovolil změnit lusknutím prstu život zhruba 2500 zaměstnanců, toto huť nepamatuje," prohlásil.

Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, začala odstavovat koksovnu a chystá se hromadné propouštění. Odbory už dříve uvedly, že by se propouštění mohlo dotknout až 2600 zaměstnanců ze současných téměř 5000. V první vlně by jich mělo na podzim odejít zmíněných 2300 a dalších 300 pak do konce ledna. Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. Krajský soud v Ostravě v pátek zakázal Liberty Ostrava dále nakládat s podstatnou částí jejího majetku. Majetková práva bude vykonávat insolvenční správce.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.