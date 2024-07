Krize kolem krachující huti Liberty Ostrava nabírá v posledních dnech na vysokých obrátkách, ale nevěstí nic dobrého. Ve druhé polovině července odbory upozornily, že většina zaměstnanců podniku zvažuje odchod z firmy. Pár dní na to přišla informace, že dceřiná společnos LEPO je zadlužená natolik, že rovněž míří do insolvence. Následně vedení Liberty Ostrava oznámilo, že hodlá zavřít koksovnu a s tím propustit i tisíce zaměstnanců.

Ve středu 24. července pak odboráři ze svazu KOVO kunčického konglomerátu přišli s protestním prohlášením, které adresovali politikům krajské i celostátní úrovně, europoslancům i členům vlády. A v neposlední řadě v něm přímo oslovují i majitele Liberty Steel Sanjeeva Guptu. A kritikou rozhodně nešetří.

„Zaměstnavatel Liberty Ostrava svým přístupem překročil všechny hodnoty slušnosti. Od koupě společnosti nás nazýval rodinou a sliboval skvělé zítřky a byl uražen, když jsme jej porovnávali s bývalým majitelem, který firmu rovněž tuneloval,“ píše se hned v úvodu prohlášení.

Odboráři: Gupta chtěl od začátku firmu vysát

„Jak jsme upozorňovali, Sanjeev Gupta měl od začátku záměr pouze firmu finančně vysát a zlikvidovat, a právě nyní k tomuto dochází. Toto vše se děje za tichého přihlížení vlády ČR, která se pouze vymlouvá na své předchůdce a neučinila vůbec nic, aby situaci, která se vyhrotila až v posledních 9 měsících, řešila nebo jakkoliv zmírnila dopady na zaměstnance. Ministr Jurečka slíbil další podporu, avšak bez jakéhokoliv výsledku,“ neberou si servítky odboráři ostravské hutě.

Ministr ani prezident se nesešli se zaměstnanci

Zástupci zaměstnanců Liberty se podivují také nad faktem, že i když před pár dny navštívili Ostrava jak ministr financí Zbyněk Stanjura, také prezident Petr Pavel, ani jeden z nich si nenašel čas sejít se se zaměstnanci krachující hutě. „ Ministr Stanjura se dostavil na slavnostní poklepání základního kamene ostravského kulturního domu v minulých dnech a ani se neobtěžoval zajít vysvětlit zaměstnancům, jaká je situace ohledně zájemců o koupi hutě. O naši situaci se nezajímá ani prezident, který byl v regionu na stejné akci.“

Kritiku schytala i Evropská komise, která před lety odkup hutě posvětila. „Zcela bez zájmu je také hlavní viník celé situace a to Evropská komise, která prodej Liberty Steel schválila, ačkoliv věděla z celé řady zdrojů, že se jedná o neseriózního kupce. Ačkoliv jsme je opakovaně žádali o pomoc, jejich reakce je nulová,“ kroutí symbolicky hlavou odboráři.

K TÉMATU Osm bodů, adresovaných všem Součástí protestního prohlášení je osm bodů, které odboráři adresovali věřitelům firmy, vládě, insolvenčnímu správci i samotnému majiteli firmy Sanjeevu Guptovi. „Vyzýváme věřitele, aby se ohradili proti tomuto postupu, kdy majitel i stát svou laxností likviduje firmu a tím znemožňuje, aby věřitelé získali zpět své pohledávky. Bez zaměstnanců ztrácí firma svoji hodnotu a nelze předpokládat uspokojení pohledávek věřitelů.“ „Vyzýváme vládu, aby zvážila všechna bezpečnostní rizika, která pro region z toho plynou a zvážila, zda má zájem o naprosté neřízené propouštění zaměstnanců.“ „Vyzýváme vládu, aby přijela zaměstnancům vysvětlit, co v dané situaci činí a jaký bude další postup se zájemci, které avizovala.“ „Vyzýváme vládu, aby opětovně zvážila umožnění odchodu části zaměstnanců do předčasného důchodu bez krácení nároku na důchod.“ „Vyzýváme insolvenčního správce, aby zastavil další tunelování firmy a podnikl veškeré kroky, aby byly hájeny zájmy věřitelů a aby prověřil veškeré aktivity, které firma nadále provádí.“ „Žádáme Evropskou komisi, aby zajistila čerpání finančních prostředků na mzdy zaměstnanců tak, aby umožnila další provoz společnosti.“ „Zaměstnanec při vyhlášeném hromadném propouštění má nárok na výplatu mzdy s odchodných dle platných zákonů a kolektivní smlouvy. Nejsme banánová republika, aby byl zaměstnanec odkázán se svými nároky na přihlášení pohledávky a svých peněz se nedočkal!“ „Žádáme Sanjeeva Guptu, aby vrátil do společnosti vyvedené peníze.“

Hrozí bezpečnostní riziko?

Ostravská huť je v problémech už více než půlroku, není to ani dva měsíce, co firma na sebe sama podala insolvenční návrh. Zaměstnanci jsou již delší dobu v nejistotě, která se den ode dne prohlubuje a bohužel se zatím nezdá, že by optimistické řešení bylo na dohled. „Nelze přehlížet, že zaměstnanci jsou rozhodnutím o hromadném propouštění rozděleni na ty, co za výkon práce mzdu (údajně) obdrží a na ty co mají vykonávat práci zadarmo. Je naivní si myslet, že zaměstnanec může žít ve vzduchoprázdnu bez mzdy, neplatit účty a že bude zodpovědně udržovat svěřené zařízení, aby nedošlo k havárii či ohrožení života. Nelze opomíjet bezpečnostní rizika pro firmu samotnou i pro přilehlé části obcí. Vzhledem k vývoji situace očekáváme, že zaměstnanci budou hromadně žádat o okamžité zrušení pracovního poměru k 31.7. 2024, čímž nejen dojde k znemožnění opětného provozu, ale rovněž bude celý region vystaven značnému bezpečnostnímu riziku,“ varují odboráři ve svém protestním prohlášení.

Gupto, přijmi zodpovědnost

Závěr protestního prohlášení odborářů věnuje pozornost přímo majiteli hutě Sanjeevu Guptovi. A rozhodně si v něm zástupci zaměstnanců neberou servítky: „Sanjeev Gupto, nedodržel jsi žádný bod v Dohodě podepsané dne 23.8.2019. Vyzýváme tě k přijetí zodpovědnosti! Vrať majetek a odejdi!“

V podobném i když možná ne tolik agresivním tónu pak odboráři uzavírají protest prohlášením směrem ke všem adresátům materiálu. „Nechali jste nás v tom úplně osamocené! Nikdo se za nás nepostavil! Naši zaměstnanci, kteří ve firmě mnohdy nechali celý svůj život i zdraví, se stali obětí velkoformátového podvodníka a to se schválením Evropské komise, a za přihlížení vlády, ale nyní i všech věřitelů. Právě teď je úplně poslední šance něco změnit!“

Současně se zástupci odborové organizace KOVO ostravské hutě Petr Slanina, Alena Sobolová, Petr Zegzulka, Jana Halešová a Yvona Králová, kteří jsou pod protestním prohlášením jmenovitě podepsáni, obracejí na samotné zaměstnance: „Vážení zaměstnanci, přidejte se k protestu. Odmítáme pracovat bez mzdy.“