„Nic! Nic už od toho neočekáváme …“ zaznělo mimo jiné od zaměstnankyň krachujícího komplexu v Kunčicích. Do velkého sálu v Kováku neměl nikdo mimo firmu přístup a vstup nakonec začala hlídat i podniková ochranka. „Fakt nemůžete dovnitř,“ odrazovala. Z pracovníků byli v jen jednotlivci.

Podívat se přišel každopádně „novohuťácký“ penzista s tím, že by mohl potkat nějaké bývalé kolegy. „Dělal jsem tam od píky. Od dělníka po vrchního mistra na ocelárně. Kdysi to bylo fajné, pracoval jsem tu třiatřicet roků, před pětadvaceti jsem odešel do důchodu,“ nechal se slyšet. „Mládenci, tedy všichni pracující, to teď budou mít těžké,“ doplnil.

Jednání, na němž by se mělo probírat situace až 2 300 lidí z „enhačka“ chtějí odboráři také získat záruky, že se zaměstnanci dočkají srpnových výplat. Jinak prý budou vyzváni k ukončení prací a zastavení výroby, jak uváděl veřejně předseda jeho základní organizace odborového svazu KOVO Petr Slanina.

Sezení ve velkém sále Kováku měli naplánováno na dvě hodiny. A od 13:30 pak svolali pietní shromáždění přímo před správní budovu LIBERTY Ostrava. Před tou zavlála černá vlajka, ještě v pondělí docela bujný porost u sochy hutníka byl důkladně posekán a samotná figurína dostala smuteční věnec.