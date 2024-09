Pomoc z Prahy dorazila do obce Zátor a Brantic. | Video: Deník/Anna Bušková

„Díky průzkumu nyní víme, co prodáváme. Předpokládáme, že v rámci transparentního procesu prodeje Odvalu Lihovarská získáme do majetkové podstavy výrazně vyšší částku než 120 milionů korun, za kterou ho plánovalo dříve prodat za značně pochybných okolností představenstvo Sandžíva Gupty. říká Šimon Peták, insolvenční správce Liberty Ostrava.

Detailní informace k oběma nemovitostem jsou dostupné v insolvenčním rejstříku i na webu Liberty Ostrava. „Při prodeji postupujeme maximálně transparentně s cílem získat do majetkové podstaty co nejvyšší možnou částku. Zájemci i veřejnost tak mají k dispozici veškeré a detailní informace k prodávaným položkám včetně návrhů smluvní dokumentace,“ říká Šimon Peták s tím že termín pro potvrzení zájmu o účast ve výběrovém řízení je stanoven nejpozději do 7. října 2024.