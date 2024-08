ČTK dnes 11:30

Rourovnu a válcovnu plochých výrobků ve zkrachovalé huti Liberty Ostrava by od října měla financovat společnost Vítkovice Machinery Trade (VMT) ze skupiny CE Industries miliardáře Jaroslava Strnada. Po intenzivních jednáních podala nejvýhodnější nabídku mezi zájemci o tollingové a úvěrové financování a insolvenční správce Liberty Šimon Peták ji doporučil prozatímnímu věřitelskému výboru. Zachovat to má až 2000 pracovních míst ve výrobních a obslužných provozech. Insolvenční správce to dnes sdělil ČTK. Reakci odborů ČTK zjišťuje.